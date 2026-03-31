なくなり次第終了だってーーーーッ！（汗）【モスバーガー】モスワイワイセットの「新作」が可愛い♡

【モスバーガー】の「モスワイワイセット」では今、「コジコジ」とコラボした新作のおまけがもらえます。なくなり次第終了となり、大人も欲しくなるような文房具がずらり。好きなものを選べるのも魅力です。今回は対象となるメニューと共に、今だけもらえるおまけをご紹介します。

おまけが1つもらえる「モスワイワイセット」って？

「モスワイワイセット」は対象のメニューをオーダーすると、好きなおまけが1つもらえます。@megumiko_maniaさんが選んだのは「ワイワイモスチーズバーガー」。ドリンクやポテトまで付いてくる、満足感ありそうなボリューム感です。米粉を使用した低アレルゲンメニューが対象になっているのも嬉しいところ。

カラフルで可愛い！「コジコジのシールいり かんケース」

こちらはセットのおまけで付いてくる、カラフルな色味がキュートな缶ケース。真ん中にはコジコジと共にモスバーガーのイラストが描かれた、コラボらしい仕様もたまりません。さまざまなメニューをモチーフにした可愛いシールも入っており、手帳やノートに貼ってデコレーションを楽しむのも良さそう。おまけはこの他に「ふせん」や「マグネット」などもあるので、欲しい人はぜひ集めてみて。

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※こちらの記事では@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino