東京大学大学院で博士課程履修中のフリーで活躍中の根本美緒アナウンサーが31日、自身のインスタグラムを更新。「論文の考察を書き変えることになり」大忙しの日々を送っていることを報告した。



【写真】3児のママでアナウンサー 学内で見せる東大大学院生としての顔

現在、新領域創成科学研究科環境システム学博士課程の根本アナ。3児の母であり、アナウンサー業のほか、上智大学非常勤講師、企業の社外監査役など八面六臂。それだけに「隙間時間を見つけてはひたすらRのコードを作ってはデータを分析してグラフ書いてみる」と極限まで時間を有効活用している。



3月中旬まで「柏キャンパスの図書館って美しいと、判明」と学内の様子をアップ。「長年居るのに初めて知ったw本郷とはまた違う良さでした」と余裕を見せていた。だが、いよいよ3月も終わりということで「やばい、ついに年度末。。論文3月までに出す予定だったのに 急ピッチで作業しないと。。ってしてるんだけど終わらない…」と泣き顔マークで心境を現した。



根本アナは慶応大在学中、女性デュオ「sus4」のメンバーとして活躍。NHKアニメ「おじゃる丸」の初期のエンディング「プリン賛歌」や、「ファーブル先生は名探偵」のエンディング曲を担当した。卒業を機にグループを解散し、東北放送にアナウンサーとして勤務。気象予報士の試験に合格し、05年のフリー転向後はTBS系「みのもんたの朝ズバッ！」ではお天気コーナーを担当した。



（よろず～ニュース編集部）