選抜高校野球は３１日に決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を７―３で破り、２０２２年以来４年ぶり５度目の優勝を果たした。

選抜大会の優勝回数は東邦（愛知）と並び歴代最多となった。大阪桐蔭は甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。

大阪桐蔭７−３智弁学園

大阪桐蔭は三回までに３点を先行。追いつかれた直後の七回には中島、仲原、中西が３連打し、押し出し四球や黒川の２点打などで４点を勝ち越した。先発川本は毎回の１５三振を奪うなど１５０球で完投。智弁学園は、球数制限の迫った杉本が七回につかまった。

「同じ相手に２度は負けたくない」執念は夏へ

「執念で取った１点や」。智弁学園の４番逢坂は三回、２番志村が一塁にヘッドスライディングする姿を感心して見ていた。

大阪桐蔭の剛腕・川本に対し、初回は「高めの伸びと変化球の曲がり幅が想像以上だった」という志村らが３者連続三振。三回二死三塁でも、志村は変化球に当てるのがやっとで、ぼてぼてのゴロだった。だが、一塁手の捕球を見て思った。「意地でもセーフになる」。泥臭いチーム初安打が１点につながった。

２点目のきっかけは逢坂。四回、高々と打ち上げた飛球が左翼線ぎりぎりに落ちる二塁打になった。３点目は逢坂が直球を狙い、攻略した。バットを指１本半分短く持ち、振り抜くと同点本塁打に。ベンチのムードは最高潮に達した。

２回戦以降は逆転で制し、準々決勝は８点差をひっくり返した。しかし、決勝の反撃はここまでだった。「勝ち越せなかったのが課題。同じ相手に２度は負けたくない」と逢坂。執念は夏につなげる。（小石川弘幸）