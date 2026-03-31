選抜高校野球は３１日に決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を７―３で破り、２０２２年以来４年ぶり５度目の優勝を果たした。

選抜大会の優勝回数は東邦（愛知）と並び歴代最多となった。大阪桐蔭は甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。

大阪桐蔭７―３智弁学園

大阪桐蔭は三回までに３点を先行。追いつかれた直後の七回には中島、仲原、中西が３連打し、押し出し四球や黒川の２点打などで４点を勝ち越した。先発川本は毎回の１５三振を奪うなど１５０球で完投。智弁学園は、球数制限の迫った杉本が七回につかまった。

立ち上がりから３者連続三振

先発マウンドを託された大阪桐蔭の２年生左腕・川本は、初球から「ギアを最大にして」腕を振った。最も不安な立ち上がりは３者連続三振。快投が始まった。

左打者が１番から６人並ぶ強力打線に対し、１メートル９２の長身から内角を直球で突く。失点しても「最少失点でしのげば、みんなが点を取ってくれる」と引きずらない。終わってみれば１５０球を投げて毎回の１５奪三振。七回以外は３アウト目を全て三振で奪い、攻撃への流れを作った。

心配性で、捕手の藤田は「お前が一番いい投手なんだと、何度も言い聞かせてきた」という。それが１回戦で初完封し、試合を重ね、この日は表情にも投球にも自信がみなぎっていた。「今日は１００点です」と川本。西谷監督が「まだ粗削り」と評する未完の大器が、歓喜の中心にいた。（後藤静華）