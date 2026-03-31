◆第２９回京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１（３月３１日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、重）

京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１は３月３１日、船橋競馬場で１４頭により、第１１Ｒで１６００メートルで争われ、単勝６番人気のジョージテソーロ（牡５歳、浦和・小久保智厩舎）が直線５番手から一気に進出、先に抜け出した２番人気のウィリアムバローズ（牡８歳、浦和・繁田健一厩舎）に１馬身半差をつけ重賞初勝利を飾った。タイムは１分４０秒４。１番人気のサントノーレは２番手で進めたが、４着。３番人気のゴールドレガシーは６着に終わった。３着は逃げた４番人気のリコースパロー。なお、１、２着馬には、かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋１６００メートル）の優先出走権が与えられた。

落合玄太騎手（ジョージテソーロ＝１着）「有力馬が前に行ったので、どこから最後抜けていこうかな、と思っていました。いいＧ反応をしてくれましたし、脚質に自在性があって、これからも南関東の重賞でいいレースできるはず。まだ若いし、楽しみですね」

ジョージテソーロ 父ベストウォーリア、母グリンテソーロ（父カジノドライヴ）、浦和・小久保智厩舎所属の牡５歳。北海道日高町・本間牧場の生産。通算成績は２２戦６勝（うち中央１８戦４勝、海外１戦０勝）。重賞初勝利。総獲得賞金は１億１９５２万１０００円（うち中央７７２７万１０００円）。馬主は了徳寺健二ホールディングス（株）