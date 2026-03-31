◆パ・リーグ 楽天２―４ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）

楽天・前田健太投手（３７）が３１日、ホーム開幕戦となるソフトバンク戦に先発したが、４回０／３を５安打２失点で敗戦投手となり、広島時代の１５年９月１９日の中日戦（ナゴヤドーム）以来、日本球界では３８４６日ぶりの黒星が記録された。５四球は右肘手術前、ツインズに所属していた２１年６月以来、約５年ぶりだった。

この日は１５年１０月７日の中日戦（マツダ）以来、３８２８日ぶりに日本の公式戦マウンドだった。勝てば３８３３日ぶりの白星だったが、次回以降にお預け。試合後に取材に応じ「ボール球が多くて、四球も多かった。リズムがつくれなかったことは申し訳ないです。自分で走者をためて苦しめてしまった。そこがちょっと悔やまれるところですね」と振り返った。

この日の仙台は朝から雨模様だったが、午後４時１分の試合開始時にはやんでいた。初回。前田健は３者凡退と好発進。２回は先頭の４番・柳田に左前打を許して初めて走者を背負った。山川に四球、栗原には右前打を浴びて無死満塁。しかし、７番・野村の三直が野手の正面に飛び、三塁走者・柳田が戻りきれず。幸運な併殺で２死一、二塁とし、海野を空振り三振で得点を与えなかった。

１点の援護をもらった直後の３回。１死から安打と四球で一、二塁と再び得点圏に走者を背負った。２死から同じ「８８年世代」の柳田には１４７キロ直球を捉えられ、右前適時打とされた。４回は１死満塁から周東に勝ち越しの左犠飛を献上。ここで日米通算では史上７人目の通算２５００投球回に到達したが、悔しい記録達成の瞬間だった。５回も続投したが、先頭の柳町にストレートの四球で降板した。

昨季までメジャーでプレーした日米通算１６５勝右腕だが、この日は８３球のうちストライク４４球、ボール３９球でストライク率は約５３％と制球に苦しんだ。米国とは硬さなどの異なるマウンドを気にするしぐさも見られた。また、この日は直球系のボールが１６球だけ。スライダー、チェンジアップを多投する変化球主体の投球だった。「（マウンドは）気にしないようにしないといけない。僕だけではないので、そこはあんまり（今日の投球とは）関係ない」と言い訳はしなかった。