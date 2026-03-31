選抜高校野球は３１日に決勝が行われ、大阪桐蔭（大阪）が智弁学園（奈良）を７―３で破り、２０２２年以来４年ぶり５度目の優勝を果たした。

選抜大会の優勝回数は東邦（愛知）と並び歴代最多となった。大阪桐蔭は甲子園での決勝は１０戦負けなしで、春夏通算の優勝回数は中京大中京（愛知）の歴代最多記録１１まであと１に迫った。智弁学園は１６年以来１０年ぶり２度目の優勝を逃した。

大阪桐蔭７―３智弁学園

大阪桐蔭は三回までに３点を先行。追いつかれた直後の七回には中島、仲原、中西が３連打し、押し出し四球や黒川の２点打などで４点を勝ち越した。先発川本は毎回の１５三振を奪うなど１５０球で完投。智弁学園は、球数制限の迫った杉本が七回につかまった。

生まれ変わった名門

再び頂点に立つために、新しい武器を探し、もがいてきた大阪桐蔭。同点で迎えた七回、先頭の９番中島が中前打で出ると、その真骨頂が発揮された。

仲原がバスターエンドランを決め、続く中西はセーフティーバントでつなぐ。無死満塁。１年秋から主力の３番内海は、低めの球に手を出さずに、押し出し四球を選んだ。

「去年だったら、『俺が決める』と打ちにいっていた。安打以上の価値があった」と内海。マウンドに立つ大会屈指の左腕・杉本は１００球超を投げ、疲れを隠せなかったが、それ以上に「足を使った攻撃から『何が何でも点を取る』と、圧を感じた」。

二死二、三塁で打席に立った主将の黒川も「去年」を糧に、「どんな試合でも最後に１点勝っていればいい。つなぐ打撃で投手を助ける」と心に決めている。２点適時打を放ち、勝利をぐっとたぐり寄せた。

２０２５年、大阪桐蔭は春夏ともに甲子園にたどり着けなかった。２４年秋の近畿大会も、昨夏の大阪府大会も１点差で敗退。雪辱を期し、エンドランや、バットに当たった瞬間に三塁走者がスタートして内野ゴロで得点する「ゴロゴー」など多彩な攻めを磨いた。

七回の４安打は、すべて単打。準決勝までの３試合は１点差。黒川は「圧倒できる力はないが、粘り強く勝ち切れた」と胸を張った。破壊力で歴史を作ってきた名門は、生まれ変わって再び優勝旗を手にした。（下林瑛典）