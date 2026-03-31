いま、若者を中心に増えているのが、依存症とまでは言わないけれど、SNSの使いすぎなどによる「スマホ疲れ」。ある調査では若者の6割以上が「スマホ疲れ」を感じているということです。そこから抜け出したいという動きも広がりはじめています。

【写真を見る】スマホを1日18時間…街の人の「スクリーンタイム」

“スマホ疲れ”の理由は3つの“アテンション”

山形純菜キャスター：

多くの世代が利用しているスマートフォンは便利な一方で、使いすぎて疲れてしまうこともあります。いわゆる“スマホ疲れ”について見ていきます。

15歳〜24歳のZ世代を中心に行われた調査によると、「スマホ疲れを感じる」と答えた方が、62.2%に上りました。（SHIBUYA109 lab.より）



疲れてしまう理由として、「3つの“アテンション”＝“注目する・されること”」があげられるそうです。

（1）自分への“アテンション”

▼20代の女性の例

SNSでクリスマスマーケットの写真を投稿したところ、同じような投稿を友人がしていた。友人の投稿に「いいねの数が多い」ことや、「コメントが私だけない」などと気になってしまう。



（2）他人への“アテンション”

▼10代の女性の例

話題の投稿を見ていないと気まずいと感じ、見逃さないために常にSNSをチェックして疲れてしまう。



（3）情報への“アテンション”

▼大学生の例

「おすすめ」に炎上した投稿が流れてきて、炎上した理由が気になり、コメント欄も見てしまう。



Z世代だけではなく、あらゆる世代が感じるものではないかと思います。

出水麻衣キャスター：

一度見てしまうと、自分が何が気になってるのかを勝手に学習して、どんどん流れてきてしまうので、嫌でもアテンションが引き付けられてしまいますよね。

若者もスマホから離れたい？約7割が「離れるために行動」

山形キャスター：

Z世代はSNSを利用する際に、どのような感情を持っているのでしょうか。

【Z世代のSNS利用者 実は…】※複数回答

面倒くさい：25.8％

不安：25.2％

自己肯定感の低下：24.4％

スマートフォン、SNSから離れるために行動している人も、約7割に及んでいるといいます。



【スマホから離れるための行動は？】

散歩：20.2％

読書：20.2％

映画館：16.4％

部屋の片付け：15.0％

山形キャスター：

なかなかスマホから離れることは難しいですが、“スマホ断ち”だけではなく、“心がととのう”人気スポットがあります。

“宿坊体験”や“スマホ断ちグッズ”でデジタルデトックス

埼玉県・秩父市にある大陽寺の周辺は「圏外」で、スマホを気にすることなく過ごすことができるといいます。

大陽寺 浅見宗達 住職

「“デジタルデトックス”ということで、電波が全く届かないところを1日体験する形になる」

大陽寺では、宿坊体験（1人あたり1万5000円）ができます。

お経を読み上げる「読経」や、「写経」で心を清めていきます。夕食は「精進料理」をいただきます。翌日は、朝から散歩をし、15分の「読経」をしたあとは、「座禅」で精神を統一し、心を無に。



これぞ「究極のデジタルデトックス」です。若者を中心に2025年は問い合わせが3割増えているということです。

山形純菜キャスター：

“スマホ断ち”のグッズも今人気になっているということです。

2月に発売された「デジトックス ブロックケース」（1980円）はケースの中にスマートフォンを入れて、鍵を抜くとロックがかかります。



メーカーによると、“20秒ルール”といって、心理学的に20秒以上かかる行動は先延ばしする傾向にあるといいます。カギだけ別の部屋に置いたり、家族に預けたりすることで、より効果的にデジタルデトックスできるのではということです。