蛯原友里とクロックス♡おとなクロックスで叶う洗練スタイル

シンプルなのにおしゃれに決まる、大人の足元スタイルに注目♡蛯原友里を起用したクロックスの新キャンペーン「おとなクロックス」がスタートしました。快適な履き心地はそのままに、洗練されたデザインで日常に寄り添うラインナップが登場。カジュアルからきれいめまで楽しめる、新しいクロックスの魅力をチェックしてみてください♪

大人に似合う新しいクロックス



今回のテーマは「おとなクロックス」。従来のカジュアルな印象に加え、シンプルで上品なデザインを取り入れたことで、より幅広いスタイルに対応できるようになりました。

日常の中で自然に取り入れられるデザインで、大人のコーディネートにもなじむのが特徴です。

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シーン別で楽しむ着こなし



キャンペーンでは、公園とオフィスの2つのシーンを提案。休日は動きやすさを重視したサンダルスタイル、オフィスでは落ち着いたクロッグで洗練された印象に。

どちらも快適さとおしゃれを両立し、大人の日常にフィットするスタイルを叶えます。

注目のアイテムラインナップ



「サタデー エナメル バックル サンダル」は7,150円（税込）、カラーはFrappe、サイズは21cm～27cm。軽やかで春らしい印象の一足です。

「クラシック クラフテッド ヴィーガン スウェード クロッグ」は9,350円（税込）、カラーはBlack、サイズは22cm～31cm。素材感のあるデザインで、きれいめコーデにも合わせやすいのが魅力です。

足元から大人のおしゃれを♡



クロックスの新しい提案は、快適さだけでなくスタイルも大切にしたい大人女性にぴったり♡シンプルなコーデにプラスするだけで、ぐっと洗練された印象に仕上がります。

蛯原友里さんのように自然体で楽しむスタイルを参考に、自分らしい足元コーデを取り入れてみてくださいね♪