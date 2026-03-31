ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 日本ハム・清宮、レイエスが1試合で2度のアベック弾！ 清宮は驚異の… 日本ハム・清宮、レイエスが1試合で2度のアベック弾！ 清宮は驚異の年間143発ペース 日本ハム・清宮、レイエスが1試合で2度のアベック弾！ 清宮は驚異の年間143発ペース 2026年3月31日 20時41分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 ◇パ・リーグ 日本ハム―ロッテ（2026年3月31日 エスコンF） 日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）とレイエス内野手（30）が7回にこの試合2度目のアベック弾を放った。 清宮が右越え4号ソロを放てばレイエスも右超え2号ソロ。 2回にもアベック弾を放った2人が、またもそろい踏み。チーム9点目を叩き出した。 清宮は4戦4発で、シーズン143本ペースとなった。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト イチロー氏「絶対当たらない」とうなった名投手 松井氏も納得「待ってても打てない」 落合博満氏が語る大谷翔平の「凄さ」とは？ ズバリひと言で表現 来季の投打についてもそれぞれ分析 落合博満氏 選手、監督時代に地方球場での試合で特別に気をつけていたこととは？ 【ファーム情報】3試合が雨天中止 広島・末包サヨナラ犠飛 日本ハムドラ2・エドポロ2号ソロ