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　◇パ・リーグ　日本ハム―ロッテ（2026年3月31日　エスコンF）

　日本ハムの清宮幸太郎内野手（26）とレイエス内野手（30）が7回にこの試合2度目のアベック弾を放った。

　清宮が右越え4号ソロを放てばレイエスも右超え2号ソロ。

　2回にもアベック弾を放った2人が、またもそろい踏み。チーム9点目を叩き出した。

　清宮は4戦4発で、シーズン143本ペースとなった。