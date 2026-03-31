4月から自転車での交通違反に、いわゆる青切符が導入されます。導入で何が変わるのか、不安の声や理解が進んでいない現状もあるようです。

【写真で見る】4月から自転車にも「青切符」 どんなことで違反に？反則金は？

自転車の「青切符」とは？「赤切符」との違いは？

高柳光希キャスター：

4月1日から自転車での交通違反に「青切符」が導入されます。車を運転する方はよく聞くこの「青切符」とは、そもそもどういうものなのでしょうか。

▼青切符

・16歳以上が対象

・違反行為は113種類

事故につながる危険な違反→反則金を納めることで刑事罰を免除

▼赤切符

・飲酒運転・妨害運転

・違反による事故 など

裁判の可能性→「刑事罰」も

警察への出頭が求められる

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

自転車に対しては「赤切符」だけの運用でしたが、赤切符は警察が捜査をして、場合によって裁判になるため、手続きに時間がかかるうえ、不起訴になる可能性が高く、効果が不十分という指摘がありました。

自転車の違反が急増している中で、手続きが簡単で、反則金というペナルティのある「青切符」の導入によって、“早く効果的”に処理するのが狙いです。

どんな違反で「青切符」に？反則金はいくら？

高柳キャスター：

自転車に乗り違反をしてしまった場合、すぐに青切符の対象となるわけではありません。

例えば、違反行為となる「傘差し運転」をしていたときに警察に止められた場合、悪質性・危険性がなければ「指導警告」にとどまります。この時点でやめれば、青切符の対象にはなりません。

ただ、指導警告を受けた後にも、警察が見ていないからといって再び傘差し運転をしてしまうと、「青切符」となる場合があります。

どんなことで青切符の対象になり、反則金はいくらになるのでしょうか。

【どんな違反で青切符？反則金は？】

2人乗り走行など：3000円

傘さし走行など：5000円

危険な歩道走行など：6000円

スマホ画面を注視など：1万2000円

ただ、自転車に乗っていると色々なことがあります。スマホを注視しながら運転し続けるのはもちろんダメですが、例えば、重要な連絡が来て一瞬だけスマホ見てしまった場合も青切符の対象になるのでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

一瞬でもスマホを見てしまった場合でも、「指導警告」の可能性があります。

スマホを持ちながら画面を注視した場合は「青切符」で、さらにその状態で歩行者にぶつかり事故を起こしてしまうと「赤切符」になる場合もあります。

高柳キャスター：

自転車にスマホを取り付けるものもありますが、それでも注視していると良くないということでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

スマホを持って走るという違反にはなりませんが、注視していると安全に運転していないということで、他の違反になる可能性があります。

井上貴博キャスター：

違反しながら走行しているのを警察が見つけた場合、どのように声掛けするのでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

「ちょっと待ってください」と声掛けをして注意の紙を渡したり、行ってしまった場合には声をかけ続けたり、追いかける場合もあると思います。

原則、自転車は「車道走行」 ただし例外も

高柳キャスター：

自転車で歩道を走ると、青切符の対象となります。

例外もあり、▼13歳未満、▼70歳以上、▼身体が不自由な方などは歩道を走ってもいいことになっています。

では、お父さんとお母さんと13歳未満の子どもが自転車でお出かけをする場合、どこを走ればいいのでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

子どもは歩道を走っても大丈夫ですが、お父さんとお母さんは車道を走るのが原則です。

ただし交通量が多い場所では、車道は危ないので、歩道を走っていい場合もあります。

出水麻衣キャスター：

警察庁のホームページを見ると、文字がたくさんあって、ルールを知りたくても途中で読むのを諦めてしまう人もいるのではないかと思います。

例外も含め、周知のためにどのようなことが行われているのでしょうか。

TBS報道局 社会部 秋本壯樹 記者：

ホームページやイベントで声掛けをしていると伺いました。

プロ経営者 ハロルド・ジョージ・メイさん：

私は車をよく運転しますが、逆走している自転車や、赤信号を無視して走っている自転車をよく見るので、むしろそっちをどんどん取り締まってくれた方がいいなと期待しています。

高柳キャスター：

違反が起きてもすぐに「青切符」ではなく、まずは「指導警告」が入るので、その時点で直して改めていくことが大切ですね。

井上キャスター：

東京では自転車専用レーンがものすごく少ないので、環境整備をしなければいけないし、電動キックボードも本当に危険だなと感じることがあるので、並行して様々なルール整備も必要だと感じます。

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＜プロフィール＞

秋本壯樹

TBS報道局社会部 警察庁担当

1児の父

子どもと一緒に交通ルール勉強

ハロルド・ジョージ・メイさん

プロ経営者 1963年オランダ生まれ

現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など