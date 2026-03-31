ニューストップ > スポーツニュース > プロ野球ニュース > 日本ハム・細野が７回までノーノー投球 ５〜７回をテンポ良く３者凡… 日本ハム・細野が７回までノーノー投球 ５〜７回をテンポ良く３者凡退 ２３年ドラ１左腕の快投続く 日本ハム・細野が７回までノーノー投球 ５〜７回をテンポ良く３者凡退 ２３年ドラ１左腕の快投続く 2026年3月31日 20時29分 デイリースポーツ リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 「日本ハム−ロッテ」（３１日、エスコンフィールド） 本拠地開幕戦で先発した日本ハムの細野晴希投手が７回までノーヒットノーランの快投をみせている。 初回いきなり１番高部に四球を与えたが、続く藤原を併殺に打ち取ると、この回３人で終えて流れに乗った。二、三回を三者凡退。四回には１つ死球を与えたが、五、六、七回はテンポ良く三者凡退に打ち取った。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 今季初勝利へ日本ハム打線が大爆発！二回に一挙７点 水野、田宮が連続適時打、内野ゴロで本塁突入→リクエスト成功で追加点、清宮幸３号３ラン＆レイエス１号の２者連続弾 日本ハム・北山 １日ロッテ戦先発「もう一回チームの勢いを作っていけるように」 開幕３連敗には「驚きもない」、「簡単な相手だとは一切思ってなかった」 日本ハム・細野 今季初勝利導く 本拠地開幕戦先発抜てきで気合「史礁には打たれないように」