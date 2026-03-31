31日朝、新潟市秋葉区の店舗兼住宅で火事があり焼け跡から身元不明の2人の遺体が見つかりました。



また見附市でも飲食店や住宅などあわせて6棟を焼く火事がありました。県内で相次ぐ火災に消防が注意を呼びかけています。





暗闇の中、激しく燃える炎。31日未明、見附市の市街地を火事が襲いました。



＜記者リポート＞

「見附市の火事現場です。火元となった建物は激しく燃えた跡でしょうか。黒く焦げて崩れてしまっています」





火事があったのは見附市新町の割烹です。警察や消防によりますと31日午前2時前、「建物が燃えている」と近くの住民から通報がありました。火は午後3時前に消し止められましたが、火元の割烹や、住宅、店舗などあわせて6棟を焼きました。火元となった割烹は角にあり、その横に連なる店舗などあわせて5棟が全焼とみられています。上空からの地図を見ると建物が密集していることがわかります。火元の店舗には当時、従業員がいましたがケガ人や逃げ遅れた人はいないということです。＜近くに住む人は＞「乾燥していたのでここ数日…いま見てすごい驚いて怖いです」◇ ◇また、火事は新潟市の住宅でも…31日午前7時半ごろ、新潟市秋葉区の平山順子さんの店舗兼住宅から出火しました。火は正午すぎに消し止められましたが、建物の3階から身元不明の男性と女性の2人の遺体が見つかりました。平山さんはこの建物の2階と3階部分に長男と次男と3人で暮らしていましたが平山さんと次男と連絡がとれていないということです。＜平山さんを知る人は＞「火が出ているときは無事だといいなと思っていたんですけど……もう言葉にならないですよね。本当ただ心配なだけで」連日、火災が相次いでいる県内。春先は空気が乾燥しやすく火災が発生しやすい状態になっていることから消防が、火の取り扱いに注意を呼び掛けています。