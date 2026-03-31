恋人になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバーランキング！ 2位「フーウェイ」を抑えた1位は？
All About ニュース編集部は3月6〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象にNetflixで配信中の日本初となる男性同士の恋愛リアリティーショーの第2弾『ボーイフレンド2』に関するアンケート調査を実施しました。
今回はその中から、「恋人になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、フ―ウェイ。タイ出身の大学院生で複数の言語を操り、柔道のタイ代表選手として五輪出場の可能性もあるなど文武両道の愛されキャラクター。華やかな雰囲気と時折見せる情熱が視聴者を魅了しています。
回答者からは、「顔面が好きなので」（30代男性／東京都）、「体調が悪かったらプリンを作ってくれるなど、ちょっとした気遣いができる」（20代女性／福岡県）、「可愛いし、尽くしてくれるのが目に見えるから、そしてサプライズをしてくれるから」（20代女性／その他）、「クールに見えて、意外と尽くしてくれたり、サプライズをしてくれたりするところがあるから」（20代女性／東京都）などの声がありました。
1位は、ヒロヤ。今回の舞台となった北海道出身でアートディレクターとして活躍しています。知的で洗練された雰囲気と、気遣いや優しさを感じるメンバーへの接し方が多くの視聴者を魅了。献身的で誠実な愛情表現が“最高のパートナー像”として支持されています。
回答者からは、「一度心を決めたら深く大切にする という誠実さを感じるから」（50代男性／広島県）、「愛情表現が豊かで、相手を大切に想う気持ちがストレートに伝わってくるからです」（40代女性／鹿児島県）、「男から見ても人としてかっこよく、温かみがある性格だから」（30代男性／富山県）「顔が好みなのと、自分とは異なるタイプの人だから」（10代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)
今回はその中から、「恋人になりたいと思う『ボーイフレンド2』メンバー」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：フーウェイ／49票
2位は、フ―ウェイ。タイ出身の大学院生で複数の言語を操り、柔道のタイ代表選手として五輪出場の可能性もあるなど文武両道の愛されキャラクター。華やかな雰囲気と時折見せる情熱が視聴者を魅了しています。
1位：ヒロヤ／70票
1位は、ヒロヤ。今回の舞台となった北海道出身でアートディレクターとして活躍しています。知的で洗練された雰囲気と、気遣いや優しさを感じるメンバーへの接し方が多くの視聴者を魅了。献身的で誠実な愛情表現が“最高のパートナー像”として支持されています。
回答者からは、「一度心を決めたら深く大切にする という誠実さを感じるから」（50代男性／広島県）、「愛情表現が豊かで、相手を大切に想う気持ちがストレートに伝わってくるからです」（40代女性／鹿児島県）、「男から見ても人としてかっこよく、温かみがある性格だから」（30代男性／富山県）「顔が好みなのと、自分とは異なるタイプの人だから」（10代女性／新潟県）などのコメントが寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:福島 ゆき)