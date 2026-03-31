12星座別！2026年4月1日〜4月30日の金運アップ方法【天秤座〜魚座】
友人や知人との関係はますますよい形に？有益なマネー情報を得られるかも？2026年4月は、火星、水星、金星が次々とよい角度で冥王星を刺激していくひと月。冥王星は水瓶座に滞在中で、人間関係の刷新を促していますから、友人や知人との関係はますますよい形になっていくと考えてよさそうです。去っていく人や失うものもあるでしょうが、それこそが“刷新”だと心得てください。
また、新しく手にしたネットワークからは有益なマネー情報が届けられる暗示が。小耳にはさんだ話を深掘りするのもいいし、自らすすんで情報を聞き出すのもおすすめです。
天秤座4月の天秤座の運気は高めですが、気を抜くと一気に不調運に転換してしまう恐れが。つまずきそうな予感がしたら、迷わず周囲に応援を頼みましょう。幸いにして交渉力がある4月は、言葉の選び方1つで危ない場面から救われるはず。
金銭面は守りを堅くすることを考えましょう。無駄な出費をどうしたら減らせるか、より有利な蓄え方はできるかなどを考えてみて。目立たないけれど周囲にはお金の達人がいるはずです。教えを請うのは○。
ラッキーアイテム：レース使いのハンカチ
蠍座4月の蠍座の運気は安泰。大きなトラブルもなく、穏やかなひと月を送れるでしょう。遊びであれ日々の過ごし方であれ、しっかりとプランを練ってから動き出すと順調です。ただし自分のやり方を人に押し付けると敬遠されるので気を付けて。
金銭面は交際費がかさんでしまいがち。といって削るとケチだと思われ、対人関係に支障を来す恐れがあります。お財布にダメージがあることは覚悟のうえで人並みの使い方をするのが正解でしょう。
ラッキーアイテム：腕時計
射手座4月の射手座は快調運！ 今まで以上に華やいだ存在となり、誰の目にも魅力的に映るでしょう。ますます自分に磨きをかけるためファッションやメイクなどを研究してみるとよさそう。
また会合や食事会などのお誘いには積極的に参加を。その結果、出費が増えてしまうけれど、強い運気の波をつかむためには出し惜しみはしないこと。むしろ「出せるだけ出す」という心意気を持ってください。出した分だけ新しい金運を引き寄せられる可能性が。
ラッキーアイテム：カーディガン
山羊座4月の山羊座の運勢パワーは下降線をたどりがち。とはいえイザとなれば家族が応援してくれる暗示が。困っていることや悩みなどはどんどん伝えましょう。力を貸してもらえます。ふだんから自分の状況を話しておくことも○。また親友の力もアテになりそうです。
金銭面は散財傾向に注意してください。特に気晴らしで浪費しがち。といって自分を抑えると反動でさらなる浪費を呼んでしまいます。小さなぜいたくだけ自分に許してあげましょう。
ラッキーアイテム：夫婦茶碗
水瓶座4月の水瓶座は好調運。知性がブラッシュアップされ、どんなに難しいこともしっかり吸収できるでしょう。単に理解できるだけでなく自分のモノにできるのです。率先して知識や技術を求めてみるとよさそう。またAIを使い倒すと得るものは大。
金銭面は家族ぐるみでプランを組むと安心して生活できるでしょう。特に大型家電品の買い物や将来設計に関わることは、自分1人の判断では不安要素があるようです。みんなの力を借りると○。
ラッキーアイテム：ペンケース
魚座4月の魚座の運勢はやや低めながらも安定飛行中。何であれ自分のペースを大切にしてください。周囲がざわついても慌てず騒がず、マイペースで。その心の強さがあれば運気を底上げできるはず。また何であれ粘り強くやっていくことも大事なひと月です。
金銭面には注意が必要。千円以下の買い物でも積み重なればかなりの支出になってしまいそう。「このくらいなら大丈夫」という思い込みは捨て、支払いにシビアになりたいものです。
ラッキーアイテム：銀製のスプーン
教えてくれたのは……太陽と月の魔女
太陽の魔女（マリィ・プリマヴェラ）と月の魔女（小泉茉莉花）の2人の占術家によるユニット。『太陽と月の魔女カードwithグリフィン＆ペガサス』は好評発売中。太陽と月の魔女カード・ワークショップ、ハロウィーンイベントなども開催。監修サイト「ウィッチサイン占星術」。ブログ「太陽と月の魔女」で情報発信中
(文:あるじゃん 編集部)