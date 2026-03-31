米津玄師、ガシャポン「ミニCDコレクション」2次受注決定！ 「カードウエハース」も同時展開
米津玄師を題材にしたガシャポン「米津玄師 ミニCDコレクション」と食玩「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」が、8月から、全国で順次展開される。
【写真】米津玄師が描いた架空のかいじゅうをデザイン！ 同時展開の食玩も
■米津玄師のイラストを堪能
今回バンダイより発売されるのは、音楽史に残る記録を残し続けている米津玄師のイラストを用いたガシャポンと食玩。
「米津玄師 ミニCDコレクション」は、「IRIS OUT」や「Lemon」といった名盤がミニチュアのキーホルダーになったカプセルトイで、開閉可能なケースや、見開き仕様のブックレット、取り外しできるディスクなど、本物のCDさながらの精巧な造りとなっている。
CDとしてリリースされた作品は再現を行い、デジタル配信のみでリリースされた作品は初のパッケージ化したほか、シークレットを1点用意。
なお、公式オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて3月26日（木）より実施された1次受付は準備数に達したため終了したが、2次受注の実施が決定しており、具体的な時期や詳細は確定次第発表される。
また、全国のお菓子売り場で「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」も展開予定。米津玄師が架空のかいじゅうをイラストと文章で表現した「かいじゅうずかん」より、22体の“かいじゅう”が両面フルデザインのプラカードとなって登場する。
【写真】米津玄師が描いた架空のかいじゅうをデザイン！ 同時展開の食玩も
■米津玄師のイラストを堪能
今回バンダイより発売されるのは、音楽史に残る記録を残し続けている米津玄師のイラストを用いたガシャポンと食玩。
「米津玄師 ミニCDコレクション」は、「IRIS OUT」や「Lemon」といった名盤がミニチュアのキーホルダーになったカプセルトイで、開閉可能なケースや、見開き仕様のブックレット、取り外しできるディスクなど、本物のCDさながらの精巧な造りとなっている。
なお、公式オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて3月26日（木）より実施された1次受付は準備数に達したため終了したが、2次受注の実施が決定しており、具体的な時期や詳細は確定次第発表される。
また、全国のお菓子売り場で「米津玄師 かいじゅうずかん カードウエハース」も展開予定。米津玄師が架空のかいじゅうをイラストと文章で表現した「かいじゅうずかん」より、22体の“かいじゅう”が両面フルデザインのプラカードとなって登場する。