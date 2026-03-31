ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 江南町5番付近（3月31日午… 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 江南町5番付近（3月31日午後8時3分ごろ） 北九州市小倉北区の建物火災で消防車出動 江南町5番付近（3月31日午後8時3分ごろ） 2026年3月31日 20時27分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北九州市消防局によると、31日午後8時3分ごろ、同市小倉北区江南町5番付近で建物火災のため消防車が出動した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 長崎市畝刈町297の畝刈児童公園南西30m付近で救助の消防隊出動 付近でヘリ支援出動も（3月31日午前11時39分ごろ、同11時42分ごろ） 福岡・福津市の危険物火災で未明に消防隊出動 上西郷2054番付近（3月31日午前2時50分ごろ） 佐賀・伊万里市の50代男性が通信会社や大阪府警名乗る偽電話で180万円詐取される 関連情報（BiZ PAGE＋） 明治大学, 工場, 寺田屋, 世田谷区, 伊東市, デイサービス, 仏壇, 徳島, グループウェア, 生花