原材料高などの影響を受け、主要メーカーは4月1日から2800品目近い飲食料品の値上げを発表しています。年内初の値上げラッシュを迎える中、スーパーはお客への負担を少しでも減らそうと工夫を凝らしています。

帝国データバンクによりますと、4月値上げする飲食料品は2798品目。2000品目を超えるのは去年10月以来、実に半年ぶりです。





新潟市西区のスーパーでは…【吉田優アナウンサー】「この店では4月1日から、こんにゃく・うどん・そばといった約30品目の食料品が値上げするということです」煮物などに重宝するこんにゃくは4月1日から20円の値上げ。さらに…【いちまん 高井栄二朗 店長】「このあたりが全部4月1日から10円値上げ」【吉田優アナウンサー】「そばやうどんなど、ゆでて袋詰めされたものが10円値上げ」【いちまん 高井栄二朗 店長】「10円くらいだけど、それでも家族が4人だったら40円値上げになる」また、日本酒やワインといった酒類も値上げの対象となり、中には100円以上高くなる商品もあるということです。そんな中、店ではこんな工夫が…【吉田優アナウンサー】「少しでもお客の購買意欲を上げるため、店内の各所には黄色のポップで示したお買い得品が並んでいます」赤字ぎりぎりの価格設定で売る特売品などはお客の目に触れやすいよう、大きな文字、目立つ色で値段を記載しています。物価高騰が続く中、さらなる値上げを受け買い物客は…【買い物客】「値下がりはしなくていいので、とりあえず値上がりだけはとまってほしい」【買い物客（大学生）】「自炊をするほうなので、食費がかさむと外食と変わらないくらいになりそうで怖い」【いちまん 高井栄二朗 店長】「お客様には心苦しいが、そのまま値上げせざる終えない立場。値上げの知らせが来る度に切ない思いはする」このあとは値上げの波は落ち着くと見られていますが、そもそも物価の高い状態にあるため、消費者も店側も苦しい日々が続きます。