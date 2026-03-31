山崎光、アミューズ退所を報告「中学1年生から約10年間…」 『まく子』で草なぎ剛と親子役
俳優の山崎光（崎＝たつさき／22）が31日、自身のインスタグラムを更新。同日をもって所属していたアミューズを退所することを報告した。
【写真】山崎光、アミューズ退所を報告全文＆大学卒業を報告した近影
山崎は文書を投稿。「この度、山崎光は、2026年3月31日をもって株式会社アミューズとの契約満了に伴い退所することとなりました」と報告。「中学1年生から約10年間、役と向き合う楽しさや辛さ、様々なことをアミューズで教えていただきました」「そして、たくさんの方が温かく支えてくださったおかげでお芝居に真剣に取り組めました。心から感謝しております」と、感謝した。
今後については「俳優業を続けていきます。」とし、「お芝居と誠実に向き合い、人間としても役者としても成長できるように精進していきます」と意気込み。最後に「引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします」と結んだ。
山崎は、2003年12月10日生まれ、千葉県出身。10年、映画『ちょんまげぷりん』でデビュー。以降、『ツナグ』（12年）、『真夏の方程式』（13年）などに出演。初主演作となった『まく子』（19年）では、父・草なぎ剛、母・須藤理彩と親子役を演じた。
【写真】山崎光、アミューズ退所を報告全文＆大学卒業を報告した近影
山崎は文書を投稿。「この度、山崎光は、2026年3月31日をもって株式会社アミューズとの契約満了に伴い退所することとなりました」と報告。「中学1年生から約10年間、役と向き合う楽しさや辛さ、様々なことをアミューズで教えていただきました」「そして、たくさんの方が温かく支えてくださったおかげでお芝居に真剣に取り組めました。心から感謝しております」と、感謝した。
山崎は、2003年12月10日生まれ、千葉県出身。10年、映画『ちょんまげぷりん』でデビュー。以降、『ツナグ』（12年）、『真夏の方程式』（13年）などに出演。初主演作となった『まく子』（19年）では、父・草なぎ剛、母・須藤理彩と親子役を演じた。