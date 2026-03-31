◆センバツ最終日 ▽決勝 大阪桐蔭７―３智弁学園（３１日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球の決勝が行われ、大阪桐蔭が１０年ぶり２度目の優勝を狙った智弁学園（奈良）を下し、春夏通算１０度目の甲子園優勝を果たした。近畿勢対決を制し、２２年以来、春は４年ぶり５度目の頂点。春夏通算１０度目の優勝は１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。

「おかわり君」の愛称で知られる西武・中村剛也内野手（４２）の長男・大阪桐蔭の中村勇斗内野手（２年）は２回１死二塁、１ボール２ストライクから右前適時打。プロ注目の左腕・杉本真滉投手（３年）の直球を捉えて、日本一へとつながる先取点をもたらした。

弱い自分と決別した。昨秋の近畿大会準決勝で神戸国際大付（兵庫）に敗戦。自身は８回の守備から出場したが、試合後には報道陣に囲まれた。結果ではない部分で注目され、取材後には涙したという。救ってくれたのは西谷監督の言葉だった。「お父さんがお父さんやから、こうなっていくのは仕方がない。結果で見返すしかないぞ」

この言葉が転機になった。「最初は気にする時もありました。父が、と言われることもありますけど、自分は自分なので。自分の中で切り替えられた」。ひとつ大人になった精神面が、大一番で輝いた。（小島 和之）