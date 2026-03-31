鹿児島県湧水町・稲場崎の桜並木から中継でお伝えします。

こちらは旧山野線の線路跡240メートルにわたって、およそ80本のソメイヨシノが植えられています。現在、満開です。

こちらの桜並木の見どころは、何といってもライトアップです。このライトアップは、地元の住民およそ15人のかたで設置、運営していて、今年で5年目になるということです。

そして、桜並木の隣には田んぼがありますが、その田んぼも地元の方がこの桜のために水を張っているということで、水面に映る桜がまた幻想的です。この週末もたくさんの人が訪れていました。

このライトアップ、実はきょう31日までということです。最後のライトアップを楽しもうと訪れている方にお話をお伺いしたいと思います。

「毎年家族で来ていて、ものすごく楽しみにしていて、今日最終日ということで来ました」

Ｑ地元にお住まいということなんですが、この桜並木に思い入れなどありますか？

「1年前、この子が妻のおなかの中にいて、こうして元気に産まれてきてくれて、家族で来れたことをすごく嬉しく感じています」

ライトアップは31日夜までですが、桜自体は今週末まで楽しめそうです。

場所は、湧水町栗野から伊佐市へ向かう国道268号沿いです。桜を観賞する際には、近くの「轟の瀬カヌー競技場」の駐車場をご利用ください。

そのほか、県内の桜の名所の開花状況です。

鹿児島市の甲突川沿いです。ナポリ通り沿いや維新ふるさと館周辺が7分咲き、武之橋や甲突橋付近は5分～6分咲きです。

鹿屋市の吾平山陵。花散らしの雨で、足元にはさくらの絨毯ができていました。見ごろは今週いっぱいとなりそうです。

鹿児島市の吉野公園、薩摩川内市の寺山いこいの広場などは満開。

一方、伊佐市の忠元公園、霧島神話の里公園などは散り始めています。

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