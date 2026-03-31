本日のNYオプション期限・主要行使価格と規模
3/31（火）
EUR/USD
1.1350（15億ユーロ）
1.1450（6.30億ユーロ）
1.1495（8.79億ユーロ）
1.1500（29億ユーロ）
1.1525（9.38億ユーロ）
1.1550（8.06億ユーロ）
1.1600（17億ユーロ）
1.1650（11億ユーロ）
USD/JPY
157.00（5.31億ドル）
159.00（5.70億ドル）
GBP/USD
1.3250（6.14億ポンド）
1.3400（5.11億ポンド）
ユーロドルは1.1500に極めて大規模な期限設定、1.1450と1.1495に中規模設定あり、マグネット効果は大きい
ドル円は159.00に中規模の設定あり
ポンドドルは1.3250に中規模の設定あり
