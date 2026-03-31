フィギュアスケートの世界選手権で4度目の優勝を飾った坂本花織選手が3月31日に帰国。現役最後の舞台となる世界選手権で優勝を果たし、帰国後にインタビューに応じました。首にメダルをかけて報道陣の前に姿を見せ、有終の美を飾った心境を語りました。

選手として最後の大舞台で、合計点で自己ベスト更新。「今大会で現役最後と決めていたので、完全優勝できてほっとしているし、いい締めができた」と振り返りました。

現役引退をする心境については、「（引退するさみしさ）全くないわけではないが、やっぱり引退と決めて挑んだので、やり切ったという達成感がすごくある。ただ、みんながさみしいと言ってくれるのがうれしい。また、(さみしいと) いわれるとちょっと寂しい」と語ります。

世界選手権の出場については葛藤もあったといいますが、改めて「出てよかった」とコメント。「オリンピックのフリーが終わって、一晩たってから、この悔しい気持ちで終わるわけにはいかない。この終わり方は自分らしくないなと思って、笑顔で終わるのが自分らしさかなと思い、そこで世界選手権に出ることを決めた」と胸の内を明かしました。

長年、坂本選手を支えてきた指導陣への思いも語り、「4歳のお教室の時から(中野コーチに) お世話になっていて、中野先生ももちろん、グレアム先生もずっと支えてくださって、いろんなことを教えてくださった。この教えは自分にとって大きな力になったし、自分一人ではここまで来られてなかったので、先生方に感謝している」と感謝の言葉を述べます。

引退後は指導者の道へ進む予定で、「中野先生のように厳しくなって、グリアム先生みたいな先生にもなりたい。厳しさもありつつ、それぞれの生徒に寄り添えるような先生になりたい」と理想の指導者像について言及。

さらに 「自分自身、うれしい経験も苦しい経験もして、いろんな経験の引き出しがある。それぞれの生徒にいろいろなアドバイスができると思う。コーチとしてはまだまだ新米なので、しっかり先生の背中を見て、いいコーチになれるように頑張ります」と意気込みを語りました。

競技人生を振り返り、その原点には、「スケートを始めたころは普通の女の子だったので、ここまでの忍耐力はなかったと思う。スケートやってなかったらここまでの人間性になっていなかったので、本当にスケートに巡り合えてよかった。スケートがあったからこそ自分はここまでやってこられた。3,4歳の時、『これやりたい』って言った自分をほめたいなと思う」と語りました。

そしてスケート人生には、「めちゃくちゃ楽しかった」と満点の笑顔。「もちろん、苦しいと思ったことが多かったが、それを上回るくらいのいい経験をいっぱいさせてもらったので、すごく楽しかった」と声を弾ませました。