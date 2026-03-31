いよいよ春本番を迎えます。



気象台は31日、新潟市で、桜の開花を発表しました。3月の開花は、3年ぶりだということです。



31日午前、新潟市の鳥屋野潟公園を訪れた気象台の職員。ソメイヨシノの標本木で開花の条件を満たしているかを確認しました。



＜新潟地方気象台 水野太治 主任技術専門官＞

「5、6輪以上のつぼみが開花しているのを確認しましたので、 本日、桜の開花を発表させていただきたいと思います」





気象台によると、平年と比べ8日早く、去年よりも6日早い開花となり、3月の開花は、3年ぶりだということです。愛犬と散歩に訪れた住民は……＜訪れた人＞「この子（犬）と、桜の下で写真を撮る のが毎年の恒例なので、それは 実現したいと思っていますね」Q）（犬に対して）「桜好き？」「桜よりも食べ物が好きですね」「（春が来ると）気分が明るくなるからね。みなさんに幸せが訪れるといいなと思いますね」気象台の職員によると、満開までの期間は短いと想定され、すぐに見ごろを迎えるのではないかということです。◇ ◇一方、こちらは上越市の高田城址公園。市民団体がサクラの開花状況を調査しますが……。＜エコ・グリーン 青木ユキ子さん＞「きょうは開花に至らずということであすをお楽しみに」咲いている花はあるものの、基準の数には満たず、残念ながら、開花宣言とはなりませんでした。日本三大夜桜のひとつに数えられる高田城址公園のサクラ。4月3日からは観桜会も始まるということで訪れた人も開花を心待ちにしています。＜訪れた人＞「毎日のように来ているから楽しみです」＜訪れた人＞「毎年、サクラが咲くのを楽しみにして夜桜を見ながらみなさんと一緒に過ごすのが私は楽しみにしています」気象台によりますと、県内は4月2日にかけて平年並みの気温が続きますが、その後は気温が上がる予想で、各地からさくらの便りが届きそうです。