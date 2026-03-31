わずか8分25秒間でダブルダブル…ウェンバンヤマが通算4度目の40得点15リバウンド超え

3月31日（現地時間30日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ホームのフロストバンク・センターでシカゴ・ブルズを129－114で下し、9連勝を飾った。

ウェスタン・カンファレンス2位のスパーズ（57勝18敗）は、すでに「NBAプレーオフ2026」出場が決定。3月を14勝2敗で終えたこのチームは、2月2日以降でリーグベストの25勝2敗と白星を量産している。

ブルズ戦では計6選手が2ケタ得点を残したのだが、圧巻だったのはビクター・ウェンバンヤマ。3本の3ポイントシュートも決め切り、ゲームハイの41得点16リバウンドに4アシスト3ブロックをたたき出した。

22歳のオールスタービッグマンは、通算4度目の40得点15リバウンド超えを達成している。『ESPN Insights』によると、過去50シーズンにおいて、23歳を迎える前にこれより多く40得点15リバウンド以上を記録したのはシャキール・オニール（元ロサンゼルス・レイカーズほか／9度）のみ。スパーズのフランチャイズにおいては、通算4度の40得点15リバウンド超えは球団史上2位で、ウェンバンヤマの上にいるのはデイビッド・ロビンソン（6度）のみとなっている。

ちなみに、ブルズ戦でウェンバンヤマは30分30秒のプレータイムで40得点15リバウンド以上をマークし、わずか8分25秒間でダブルダブルに達していた。これはプレー・バイ・プレー導入後では歴代3位で、2025年のヨナス・バランチュナス（8分8秒／現デンバー・ナゲッツ）、2017年のボバン・マリヤノビッチ（8分13秒）に次ぐ最速記録となった。

【動画】ブルズ戦で大暴れしたウェンバンヤマ





