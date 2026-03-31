俳優の小芝風花がInstagramを更新し、自作のピクミン帽子を複数の投稿で披露した。

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投稿された写真にはピンクの羽ピクミン、淡い緑色のヒカリピクミン、黒色の岩ピクミン、水色の氷ピクミンそれぞれの帽子を着用した姿が。どれも紐付き帽子の形になっており、衣装やポーズも含めてそれぞれのピクミンになりきった小芝が森の中で様々な表情を見せる。

キャプションではそれぞれのピクミンの紹介や特徴をまるで図鑑のように表記。小芝はこれまでにも同じく任天堂のキャラクターである「スーパーマリオ」柄のバッグを手編みで作ったり、共演歴のある八嶋智人に手編みのポーチを贈ったり、その編み物のクオリティが度々話題となっている。

今回もコメント欄には小芝の「編み物日記」の更新に喜ぶファンが殺到。「岩ピクミンと氷ピクミンは耳が隠れていてかわいい！」「衣装のこだわりも素敵！」という声が挙がっている。また、女優／モデルとして活躍する岡田結実も「ピクミン大好き勢としては、本当に大尊敬すぎます」とコメントしている。

（文＝リアルサウンド映画部）