存在感高めるMF松木玖生、サウサンプトン指揮官が賛辞「非常に重要な選手」「優れた技術があり、守備の姿勢も良い」
サウサンプトンのトンダ・エッカート監督はMF松木玖生を「非常に重要な選手」として見ているようだ。英『DailyEcho』が伝えた。
今季、期限付き移籍していたギョズテペ(トルコ)からサウサンプトンに復帰した松木。シーズン中盤までは出場機会が限られたが、ウィリアム・スティル監督が解任され、U-21チームを率いていたエッカート氏が指揮を執り始めると、徐々にピッチに立つ時間を増やしていく。
そして、チャンピオンシップ(イングランド2部)第34節QPR戦でリーグ戦初ゴールを含む2得点を記録。第38節では首位コベントリーを相手に先制点の起点になると、追加点も奪取して首位撃破の原動力となった。チームは第39節終了時点で昇格プレーオフ圏内の6位につけている。
リーグ戦の直近5試合で4試合の先発出場を果たす松木に対し、エッカート監督は「彼は好調だ。今は自信に満ち溢れている」と語ると、称賛の言葉を続けた。
「彼の左足は信じられないほど素晴らしい。非常に優れた技術を持っているし、チームを助けるために守備に全力を尽くす姿勢も良い。アウトサイドでもインサイドでもプレーできるので、我々にとって非常に重要な選手だと思う」
また、一部サポーターから、Jリーグでプレーしていた当初に比べてフィジカル面が強化されていることが指摘されている模様。この件についてエッカート監督は「彼の身体組成については、フィジカルコーチに確認する必要があるので、私からは教えられない」と答えつつ、今年初戦のミルウォール戦で199センチDFと対峙した場面を引き合いに出して賛辞を贈っている。
「ミルウォール戦でジェイク・クーパーと対峙する場面があったが、彼はクーパーからボールを奪われなかった。だから、フィジカル面が彼の課題とは言えない」
なお、サウサンプトンはFA杯で準々決勝まで残っており、4月4日にはアーセナルと対戦。しかし、松木は累積警告のため、出場停止となっている。
今季、期限付き移籍していたギョズテペ(トルコ)からサウサンプトンに復帰した松木。シーズン中盤までは出場機会が限られたが、ウィリアム・スティル監督が解任され、U-21チームを率いていたエッカート氏が指揮を執り始めると、徐々にピッチに立つ時間を増やしていく。
リーグ戦の直近5試合で4試合の先発出場を果たす松木に対し、エッカート監督は「彼は好調だ。今は自信に満ち溢れている」と語ると、称賛の言葉を続けた。
「彼の左足は信じられないほど素晴らしい。非常に優れた技術を持っているし、チームを助けるために守備に全力を尽くす姿勢も良い。アウトサイドでもインサイドでもプレーできるので、我々にとって非常に重要な選手だと思う」
また、一部サポーターから、Jリーグでプレーしていた当初に比べてフィジカル面が強化されていることが指摘されている模様。この件についてエッカート監督は「彼の身体組成については、フィジカルコーチに確認する必要があるので、私からは教えられない」と答えつつ、今年初戦のミルウォール戦で199センチDFと対峙した場面を引き合いに出して賛辞を贈っている。
「ミルウォール戦でジェイク・クーパーと対峙する場面があったが、彼はクーパーからボールを奪われなかった。だから、フィジカル面が彼の課題とは言えない」
なお、サウサンプトンはFA杯で準々決勝まで残っており、4月4日にはアーセナルと対戦。しかし、松木は累積警告のため、出場停止となっている。