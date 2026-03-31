

本日の日経平均株価は、中東情勢を巡る不透明感からリスク回避の売りが継続し、前日比822円安の5万1063円と4日続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は8社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。



上場来高値を更新した主な銘柄は、今期経常は19％増で2期ぶりに最高益を見込むジェイ・エス・ビー <3480> [東証Ｐ]など。そのほか、あさくま <7678> [東証Ｓ]は6日連続で高値を更新した。



※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。



■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧

コード 銘柄名 市場 業種

<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業

<3355> クリヤマＨＤ 東Ｓ 卸売業

<3480> ＪＳＢ 東Ｐ 不動産業

<5019> 出光興産 東Ｐ 石油石炭製品

<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 銀行業



<7678> あさくま 東Ｓ 小売業

<8715> アニコムＨＤ 東Ｐ 保険業

<9319> 中央倉 東Ｐ 倉庫運輸関連



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