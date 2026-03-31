サンフレッチェ広島レジーナが選手主体で行った「自由すぎる女王の大祭典」。

大いに盛り上がった大祭典当日の様子を有田優理香アナウンサーが取材しました。



■有田優理香リポート

「あたたかな日差しに包まれたエディオンピースウイング広島。いよいよ大祭典当日。多くの人がワクワクした表情でスタジアムへと向かっていきます。」





■開門カウントダウン「3・2・1…ようこそー！」今年も「自由すぎる女王の大祭典」が開幕です。来場者に配られたのは、選手がデザインした「ベースボールシャツ」。■小学生「いっぱいサインをもらえそうで良い。」■有田優理香「大祭典だけど気持ちどう？」■小学生「ワクワクもするし緊張もする」さらにグッズショップでは、選手デザインのワッペンをその場で圧着。自分だけのシャツを作れる大祭典ならではの企画です。■笠原綺乃選手＆左山桃子選手「チャーハンどうですか？お昼ごはんにチャーハンどうですか？」そして人気を集めたのが選手こだわりのコラボグルメ。試合前には選手がサプライズで来店し自らPRしました。完売する商品も出るなど試合前から熱気に包まれました。■笠原綺乃選手「この時間からこんなに多くの方々がいらっしゃってくれているのでとても盛り上がっるのでは。」さらに選手発案の「おみくじ」も。書かれているのは選手たちをもじったユニークな内容。来場者を楽しませたい思いがここにも表れていました。■サポーター「めっちゃ面白い！さっきインスタで見た。ちーさん（市瀬選手）がんばってくださいめぐさん（伊藤選手）がんばってください。」■レジーナ選手「最高の応援よろしくお願いします！」この日集まったのは、今シーズンのWEリーグ最多1万7612人。ピアニスト・ハラミちゃんの演奏とともに選手がピッチへ。そのゴール裏には…。■有田優理香リポート「いま、Rの文字が浮かび上がりました。」約3100人が参加したレジーナ史上初のコレオグラフィーです。■柳瀬楓菜選手「あんなにゴール裏が埋まっているのを見たことがなかったので圧倒されて頑張ろうと思った。」その大声援に応え迎えた後半7分。諦めずにつないだボールを柳瀬が右足で振り抜き先制ゴールです。■柳瀬楓菜選手「いつも以上にパワーをもらったしすごく楽しかった。」大祭典を見事、勝利で飾りました。■柳瀬楓菜「自分たちが目指しているところはまだまだこんなもんじゃないので、見ている人たちに楽しんでもらえるようなサッカーを追い求めてやっていきたい。」【2026年3月31日 放送】