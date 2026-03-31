北野瑠華が結婚 所属事務所を退所 芸能活動は継続【コメント全文】
SKE48元メンバーでタレントの北野瑠華が31日にInstagramを更新し、結婚したことを報告。同時に所属事務所を退所したことを発表した。
【写真】北野瑠華、透け感のあるキャミソール姿がかわいい
【コメント全文】
皆様へ
私事ではございますが
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
そして同時に、長年お世話になりました所属事務所も本日をもちまして退所いたしました。
ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり、今の私がいます。
いつも本当にありがとうございます。
これからも感謝の気持ちを忘れず 新しい環境でも自分らしく芸能活動をつづけていまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
2026年3月31日
北野瑠華
■北野瑠華（きたの るか）
1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。2012年11月、SKE48に6期生として加入。2024年6月にグループを卒業すると、以降は女優、タレントとして活躍している。昨年には7月の主演ドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）ほか5本のドラマに出演し、出演映画『じっちゃ！』も公開された。
引用：「北野瑠華」Instagram（＠rukakitano0525）
【写真】北野瑠華、透け感のあるキャミソール姿がかわいい
【コメント全文】
皆様へ
私事ではございますが
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
そして同時に、長年お世話になりました所属事務所も本日をもちまして退所いたしました。
ファンの皆様の応援、関係者の皆様の支えがあり、今の私がいます。
いつも本当にありがとうございます。
これからも感謝の気持ちを忘れず 新しい環境でも自分らしく芸能活動をつづけていまいりますので引き続き温かく見守っていただけたら嬉しいです。
北野瑠華
■北野瑠華（きたの るか）
1999年5月25日生まれ。岐阜県出身。2012年11月、SKE48に6期生として加入。2024年6月にグループを卒業すると、以降は女優、タレントとして活躍している。昨年には7月の主演ドラマ『グラぱらっ！』（ABCテレビ）ほか5本のドラマに出演し、出演映画『じっちゃ！』も公開された。
引用：「北野瑠華」Instagram（＠rukakitano0525）