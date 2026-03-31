俳優の矢代卓也（２６）が３１日に自身のＸを更新。同日をもって所属事務所を退所、芸能活動に区切りをつけることを発表した。

矢代は「この度、２０２６年３月３１日をもちまして、契約満了に伴い、ソニー・ミュージックエンタテインメントを退所し、芸能活動に一区切りをつけることといたしました」と報告し「これまで約１１年間にわたり支えてくださった関係者の皆様、そして温かく応援してくださった皆様に、心より深く感謝申し上げます」と感謝を述べた。

自身が所属する「劇団番町ボーイズ☆」については「立ち上げから最後まで一員として関わらせていただき、数多くの貴重な経験を積ませていただきました」と振り返り、「そこで得たすべての経験を、今後の人生における大切な糧とし、新たな道に向かって一層精進してまいります」と意気込んだ。

最後に「これまで支えてくださったすべての皆様とのご縁を大切にしながら、これからの人生を歩んでいきます。改めまして、本当にありがとうございました」と改めて感謝をつづり、締めた。

矢代は１９９９年７月９日生まれで、「ミュージカル・テニスの王子様３ｒｄシーズン」などで活躍した。