HAGANE、’80年代LAメタルを彷彿とさせる新曲「Black Diamond」MV公開。衣装や髪型も’80年代テイストにこだわった映像に
HAGANEが、新曲「Black Diamond」のMVを公開した。
2026年初リリースとなる本作「Black Diamond」は、’80年代のLAメタルを彷彿とさせる正統派ハードロックサウンドだという。楽曲は今回もSakura（G）が書き下ろしたもので、耳に残るシンプルなリズムギターとテクニック満載のギターソロに加え、イントロからシンセサイザーにいたる細部にまで’80年代ハードロックスタイルを意識した楽曲に仕上がっているとのことだ。
さらには、公開されたMVでも’80年代テイストを意識しているという。衣装や髪型で4人のメンバーが登場したり、’80年代を象徴するHi8フィルムを使用するなどこだわった作品になっている。
なおHAGANEは、先日ドイツ・ベルリンでのライブを発表しており、目前にせまった4月のデンマーク＜EPIC FEST＞、7月のスペイン＜ROCK IMPERIUM FESTIVAL＞、ドイツ＜ROCKHARZ＞に続く公演になる。
そして海外公演の間の6月には、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて＜HAGANE 8周年記念ライブ PHOENIX ♾️＞も開催される。
◾️「Black Diamond」
配信：https://nex-tone.link/A00212648
◾️＜HAGANE 8周年記念ライブ PHOENIX ♾️＞
2026年6月23日（火）東京・恵比寿 LIQUIDROOM
OPEN 17:45 / START 18:30
▼チケット
＜料金＞
オールスタンディング：前売り \6,050（税込 / D別）
＜販売情報＞
▼CLUB EUCLID PORTAL先行（抽選）[A番]
※月額制の事務所ファンクラブサイト
受付URL：https://club-euclid-portal.com/contents/1052622
受付期間：〜4月2日（木）23:59
▼オフィシャル先行（抽選）[B番]
※イープラス会員登録（登録無料）でどなたでもお申し込み可能
受付URL：https://eplus.jp/hagane_8th/
受付期間：4月3日（金）12:00〜4月9日（木）23:59
▼一般発売（先着）[C番]
4月18日（土）10:00〜
イープラス：https://eplus.jp/hagane_8th/
公演に関するお問い合わせ： info-hagane@euclidagency.com
チケットに関する総合問い合わせ：サイレンエンタープライズ 03-3447-8822
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◆HAGANE オフィシャルINFO