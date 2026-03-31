HAGANEが、新曲「Black Diamond」のMVを公開した。

2026年初リリースとなる本作「Black Diamond」は、’80年代のLAメタルを彷彿とさせる正統派ハードロックサウンドだという。楽曲は今回もSakura（G）が書き下ろしたもので、耳に残るシンプルなリズムギターとテクニック満載のギターソロに加え、イントロからシンセサイザーにいたる細部にまで’80年代ハードロックスタイルを意識した楽曲に仕上がっているとのことだ。

さらには、公開されたMVでも’80年代テイストを意識しているという。衣装や髪型で4人のメンバーが登場したり、’80年代を象徴するHi8フィルムを使用するなどこだわった作品になっている。

https://youtu.be/W_QPFA5bQ2w

なおHAGANEは、先日ドイツ・ベルリンでのライブを発表しており、目前にせまった4月のデンマーク＜EPIC FEST＞、7月のスペイン＜ROCK IMPERIUM FESTIVAL＞、ドイツ＜ROCKHARZ＞に続く公演になる。

そして海外公演の間の6月には、東京・恵比寿LIQUIDROOMにて＜HAGANE 8周年記念ライブ PHOENIX ♾️＞も開催される。

◾️＜HAGANE 8周年記念ライブ PHOENIX ♾️＞ 2026年6月23日（火）東京・恵比寿 LIQUIDROOM

OPEN 17:45 / START 18:30 ▼チケット

＜料金＞

オールスタンディング：前売り \6,050（税込 / D別） ＜販売情報＞

▼CLUB EUCLID PORTAL先行（抽選）[A番]

※月額制の事務所ファンクラブサイト

受付URL：https://club-euclid-portal.com/contents/1052622

受付期間：〜4月2日（木）23:59 ▼オフィシャル先行（抽選）[B番]

※イープラス会員登録（登録無料）でどなたでもお申し込み可能

受付URL：https://eplus.jp/hagane_8th/

受付期間：4月3日（金）12:00〜4月9日（木）23:59 ▼一般発売（先着）[C番]

4月18日（土）10:00〜

イープラス：https://eplus.jp/hagane_8th/ 公演に関するお問い合わせ： info-hagane@euclidagency.com

チケットに関する総合問い合わせ：サイレンエンタープライズ 03-3447-8822