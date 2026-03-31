◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―広島（３１日・神宮）

活動を休止していた人気者の球団マスコット「つば九郎」が、１年ぶりに活動を再開。しかし５回終了時の名物芸「くるりんぱ」は披露しなかった。バズーカを右手羽を持ち登場。観客を沸かせた。

復帰戦となったこの日は試合開始が予定より３０分遅れた。午後５時５４分に「とりごや」と呼ばれる一塁側ベンチ横の通路から登場すると右足から踏み出し、グラウンドへ深々と一礼。スタンドから拍手が沸き起こると、応えるように手を振った。復帰を待ちわびていた池山監督とも握手していた。５回に増田が２ラン本塁打を放つと、一塁側通路の通称とりごやから出てきて、本塁打に近い位置でお出迎えした。７回に「東京音頭」が流れると、ベンチ前で曲に合わせてミニ傘を振った。

「くるりんぱ」はヘルメットをくるくると回してかぶるチャレンジ。これまで一度も成功したことはない。５回終了時の名物だったが、お預けとなった。

つば九郎は昨年２月、担当者の急逝で活動を休止していたが、球団が１５日に活動再開を発表。同日のオリックス戦（神宮）で１６日には本格活動再開に先がけて激励会に参加していた。