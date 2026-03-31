【ハニーズの1,980円カーデ】1枚あればOK！「接触冷感」「UVカット」「遮熱」機能付き

気温が少しずつ上昇し、いよいよ本格的に春服の出番。日差しも強くなる中で、紫外線や暑さも気になってくる時期です。そんなこれからの季節にぴったりのアイテムを、今回【ハニーズ】で発見しました。編集部がリサーチしたのは接触冷感やUVカット、遮熱といった機能を備えたカーディガン。プチプラながら機能性に加えてデザイン性も高く、1枚あればデイリーコーデで大活躍の予感です。

春夏コーデの相棒にしたい高機能カーディガン

【ハニーズ】「8分袖ラウンドカーデ」\1,980（税込）

いつもの着こなしにプラスワンしやすい、ボタンレスのカーディガン。UVカット機能が付いているため、サッと羽織るだけで紫外線対策ができます。さらに接触冷感や遮熱の機能も備えており、今から夏まで長く活躍しそう。薄手で軽い素材が使われているので、通勤用のバッグに入れてオフィスで使うのにも便利。シンプルなデザインでクリーンにもカジュアルにも振りやすく、春夏のワードローブに欠かせない存在になるかも。

シンプルカーデで甘さバランスを調節

こちらは色違いのネイビーを着用。知的で上品な雰囲気が漂うネイビーのカーデは、甘さのバランスを調節したいときにぴったりです。フェミニンな白スカートと合わせれば、可愛らしさも大人っぽさも備わったネイビー × 白の最旬コーデに。インナーは爽やかなボーダーTシャツで、親近感をプラス。足元にはスニーカーを投入して、甘さとカジュアルさのコントラストを楽しんで。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M