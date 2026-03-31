◆センバツ最終日 ▽決勝 大阪桐蔭７−３智弁学園（３１日・甲子園）

第９８回センバツ高校野球大会の決勝が行われ、大阪桐蔭が１０年ぶり２度目の優勝を狙った智弁学園（奈良）を下し、春夏通算１０度目の甲子園優勝を果たした。近畿勢対決を制し、春は２２年以来、４年ぶり５度目の頂点。春夏通算１０度目の優勝は１１度の中京大中京に次ぐ偉業となった。

「おかわり君」の愛称で知られる西武・中村剛也内野手（４２）の長男・大阪桐蔭の中村勇斗内野手（２年）は２回１死二塁、１ボール２ストライクから右前適時打。プロ注目の左腕・杉本真滉投手（３年）の直球を捉えて日本一へとつながる先取点をもたらし「先制打がしっかりと打てて良かったです」。くしくも、父の有名な本塁打談話と同じフレーズで喜びを表現した。

８回の守備から退き、歓喜の瞬間を迎えるとベンチからマウンドに駆け寄った。父は出場できなかった甲子園で全国制覇を果たし、春夏連覇の挑戦権も得た。「（父には）しっかり勝てたと報告したい。春夏連覇に挑戦したいですし、優勝に貢献できるように」。偉業を見据える瞳に、もう迷いはない。（小島 和之）