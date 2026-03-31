フジテレビ系ドラマ「ヤンドク!」に出演するなどした女優の八重澤ひとみ(42)が3月31日、自身のSNSを更新し、同日で所属事務所を退所することを報告した。



【写真】「ヤンドク！」出演場面のオフショット 母親役で登場した

「皆さまへ大切なご報告を申し上げます」とコメントして掲載した文書の全文は以下の通り。



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私、八重澤ひとみは、2026年3月31日をもちまして

株式会社アンカットを退所いたします



所属してからの10年間、多くの経験・経歴を積み重ねる機会と

多くのご縁を頂き誠にありがとうございます



そのなかで環境を変えて更なる挑戦をしたいという

私の意向を汲んで下さった社長はじめマネージャー陣の

皆さんには心より感謝申し上げますと共に

ここまで育てていただき本当にありがとうございました



今後は一旦、フリーランスとして役者を続けて参ります



関係者の皆様におかれましては

仕事の問い合わせ等は、Instagram DM または

メールにてご連絡いただけますと幸いです

今後とも八重澤ひとみを宜しくお願い申し上げますとともに

ご報告にかえさせていただきます

2026年3月31日 八重澤ひとみ

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八重澤は「ヤンドク!」の5・9・10話で宮村梓を演じた。TBS系「フェイクマミー」(2025年)の第3話ゲスト、NHK「私ってサバサバしてるからシーズン2」(2025年)で藤田莉乃を演じるなど多くの作品に出演。配信ドラマ「40歳、離婚してからが人生の絶頂」では主人公・神崎楓凛を演じた。



（よろず～ニュース編集部）