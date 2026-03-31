アメリカのトランプ大統領は「ホルムズ海峡の開放」が実現しなくても軍事作戦を打ち切ることも検討していると報じられました。一方で、長期化する中東情勢の緊迫は、医療物資の仕入れにも影響が広がっています。

■院長「患者に適切な医療届けられなくなるのでは…心配」

街のクリニックと中東情勢。もう遠い話ではなくなってきています。

ハピコワクリニック五反田・岸本久美子院長「（手袋が）サイズによっては入荷がなくなっている」

患者の診察や処置などに使われる医療用の手袋。最低でも1日50枚以上は使うといいますが…

ハピコワクリニック五反田・岸本久美子院長「今週に入ってから頼んでいる（仕入れ）業者で出荷制限が出てきている」

呼吸器を検査するキットも。

ハピコワクリニック五反田・岸本久美子院長「今後の情勢によっては入荷が難しくなる可能性がある。メーカーから話を聞いている。情勢の影響で患者に適切な医療が届けられなくなるのではないか。心配はすごくある」

救急患者を受け入れている病院でも…

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深川立川病院・立川裕理院長「一番病院で大切なのは輸液セット・点滴セット。（こういう）吸引カテーテル、たんなどをとるものもプラスチック」

点滴で使われるセットやたんなどをとるための管、カテーテル。看護師が着用しているエプロンや手袋など、どれも欠かせない医療物資が仕入れづらい状況に。

深川立川病院・立川裕理院長「問屋からストップされて、通常量しか発注できない。発注できても半分以下しか入らない。とても心配」

■経産相「原油・石油製品の供給量は足りている」

いずれ私たちの命にも関わりかねない事態。政府も重く見ています。

高市首相「特に国民の皆さまの命に直結するものとして、医療物資の供給にも万が一にも支障があってはなりません。経済産業大臣と厚生労働大臣が緊密に連携して安定供給を必ず実行してください」

“物資調達の司令塔”を担う赤沢経産相。今の日本の原油や石油製品の状況について、こう繰り返しました。

赤沢経産相「原油・石油製品の供給量は足りている。全体として供給量は足りている。改めて強調しますが、国民の皆さまには全体としての供給量は足りているという認識のもと、普段通りの生活を心がけていただければ」

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一部、供給の偏りや流通の目詰まりがあるものの「供給量は足りている」といいます。

赤沢経産相「我が国の（原油の）備蓄についていえば、各国と比べても我が国は倍以上の備蓄。『それでも足りないじゃないか』とか不安な気持ちはよくわかるので、ひとつひとつ受け止めて対応する」

■身近な商品でも…値上げ発表

ただ、私たちの出費は増えそうです。訪ねたのは商品の値上げを決めた都内の会社。その商品が…

ジャパックス・蛯名明本部長「お買い物のレジ袋」

これらの商品全てが6月22日出荷分から少なくとも20％値上げされます。これらの原料は石油から作られるポリエチレン。中東での戦闘が続く中、その仕入れ価格が最大1.6倍まで高騰したため、値上げはやむを得なかったといいます。

ただ、商品が足りなくなる状況ではないため、消費者は買い占めるのではなく必要な分だけ購入してほしいと訴えています。

値上げの発表は身近な商品の材料でも。積水化成品工業は30日、カップ麺の容器や食品トレーの材料である「発泡ポリスチレンシート」を値上げすると発表しました。今後、スーパーなどで商品価格に転嫁される可能性もあります。

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背景にあるのが原油価格の高騰です。30日は102ドル台と、およそ3年8か月ぶりの高値をつけました。

■トランプ氏、巨大な爆発の映像を投稿

原油高の元凶、ホルムズ海峡の封鎖はいつまで続くのか。アメリカメディアが報じたのが…

ウォール・ストリート・ジャーナル（30日）「トランプ大統領は、ホルムズ海峡の大部分が封鎖されたままであっても、イランへの軍事作戦を終了させるつもりだと側近に伝えた」

これまで、ホルムズ海峡を封鎖しているイラン軍を軍事力で追い払うと胸を張ってきたトランプ氏。焦りを募らせているのか。この報道のおよそ半日前には強い警告も…

トランプ氏のSNS（30日投稿）「ホルムズ海峡が直ちに『通航可能』にならない場合は、イランの発電所、油田、カーグ島を爆破し完全に破壊する！」

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イラン本土から30キロほどに位置するカーグ島。イランの原油輸出の9割を担う拠点とされ、ここを破壊されればイラン経済は壊滅的な打撃を受けるともいわれています。

トランプ氏の真意は軍事作戦の「拡大」か「終了」か。こうした中、新たな動きが…

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トランプ氏がSNSに投稿した巨大な爆発の映像。映像についての説明はありませんが、アルジャジーラはイラン中部・イスファハンへの攻撃の様子だと報じています。

また、アメリカメディアはアメリカ軍がこの都市にある弾薬庫を狙い、地下に貫通する「バンカーバスター」を使用したと報じていて、攻撃が収まる気配は見えていません。