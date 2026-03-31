アメリカとイスラエルによるイランへの大規模攻撃の開始から1か月が過ぎた29日、首都・テヘランのテレビ局が入るビルがミサイルとみられる攻撃を受けた。当時はテレビ局は生放送中だったが、スタッフ達は間一髪、脱出できたという。当時、テレビ局にいた記者がNNNの単独取材に応じ、攻撃時の緊迫の様子や、ジャーナリストに対する攻撃への強い非難、そして現地の人々の思いを語った。

■生放送中に爆発音…建物に穴が開きドアは吹き飛ぶ 記者「放送を続けるのは難しい」

29日朝、カタールのテレビ局「アル・アラビー」からイランに特派員として派遣されているハゼム・カラス記者は、イラン開戦以来、日課のようになっている現地報告を行っていた。

カタールのテレビ局「アル・アラビー」ハゼム・カラス記者「午前8時45分から生放送を始めて、3〜4分後のことでした。突然、爆発音が聞こえました。当時スタジオにいましたが、天井や周囲の壁からすべての物が落ちてきました」

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突然の轟音と共に支局の入る建物は崩れ、最初は何が起きたのかわからなかった。大急ぎで脱出し、カラス記者ら支局のスタッフは難を逃れた。

ハゼム・カラス記者「支局内には6人ほどがいて、私たちは何が起きたのか確かめようとスタジオの外へ走り出しましたが、ドアは完全に破壊され飛ばされていました。建物には穴が開いていて、階段も完全に崩壊していました。私たちはなんとか建物から逃げ出し、同僚は全員無事でしたが、近くの住民10人ほどがケガをしたと聞きました。私は『私たちの建物が攻撃されたことを知らせることが非常に重要だ』と会社に伝えました」

カラス記者は直後からカメラを回し、現地の様子をSNSなどを通じて発信した。建物から避難する際に、カメラなどの機材は運び出せたということだが、建物の専用のインターネット回線が破壊され、放送を続けるのは難しい状況だという。

■相次ぐメディアへの攻撃…死者も 記者「到底容認できない」

開戦以来、アメリカとイスラエルは、攻撃のターゲットは軍事施設や治安機関の拠点などに絞られていると主張してきた。しかし、カラス記者は「ここに攻撃の対象となるものは何もない」と訴える。

ハゼム・カラス記者「誰が攻撃したのかはわかりません。ここ数日間は警報もなかった。私たちはこの攻撃を全く容認できません。私たちの建物は商業ビルで、メディア関連の企業が複数入っているほか、あとは歯科医院や美容室、コーヒーショップなどです。オフィスの近くに軍や警察など公的機関は一切ありません」

ロイター通信によると、28日にはレバノンでもイスラエル軍による空爆で、ジャーナリスト3人が死亡した。カラス記者は「ジャーナリストを危険にさらし、標的とする行為は国際法に反する」と強く非難する。

ハゼム・カラス記者「多くの中東での戦争の中でジャーナリストが攻撃されてきました。私が知っているイランで働く他の外国メディアの仲間もアパートを空爆で失っています。残念なことに私たちはそうしたことに慣れてきてしまっています。ただ、これは到底容認できません。ジャーナリズムは安全でないといけません」

■戦闘開始から1か月…市民らはトランプ大統領の“条件を拒否”

戦闘開始から1か月を超える中、イラン国内はインターネットが遮断され市民の肉声は外に伝わりづらくなっている。カラス記者は戦闘終結に向けトランプ大統領の提示した条件受け入れを支持する市民は少ないと語った。

ハゼム・カラス記者「イラン国民は早くこの戦争を終わらせたいと思っているが、自国にとって不十分な合意を受け入れることは望んでいません。彼らはトランプ大統領の条件による合意ではなく、イランの望む形で戦争を終わらせたいのです」

カラス記者は大規模な戦闘が始まる前の2月下旬、番組制作のためにテヘランに戻ってきたばかりだった。当初は1〜2週間だけ滞在して、イランを後にする予定だったが、今は残るつもりでいるという。

「この戦争を取材し続けることが私の仕事です。何があっても離れません」

（読売テレビ・福島達朗）