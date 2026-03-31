今が旬、近場でも楽しめる春のレジャー「いちご狩り」。今その楽しみ方もどんどん進化。どれだけ食べれば元を取れるのか？調べてきました。

真っ赤に熟したいちごを好きなだけ摘んで好きなだけ食べる、いちご狩り。春の定番レジャーとして今、「いちご狩り」が家族連れで熱く盛り上がっています。

夜空をイメージしたイルミネーションのなかで楽しめる“夜のいちご狩り”。多い時には180人以上の人が訪れるほど大人気。

さらに！こちらの農園では、いちご狩りに併設した『休憩スペース』も充実。ミシュラン掲載の宿泊施設がプロデュースしており、シェフ監修の本格的なスイーツが味わえます。

そう！ただ摘むだけではない…「付加価値」をつけた農園が増えているんです！

しかし、その一方でやっぱり気になるのはお財布事情。「ぶっちゃけ元はとれるの？」という本音。そこで、Nスタが訪れたのは栃木県益子町にある吉村農園。

いちご狩りに来た客

「美味しい」

強い甘みが特徴の「とちあいか」や、実が大きく贈り物としても人気の高級いちご「スカイベリー」など、10種類のいちごが楽しめるこちらの農園。なんと、時間制限はありません。開園から閉園まで、1人2500円で最大7時間食べ続けられるんです！

当然、訪れる皆さんも気合十分！

いちご狩りに来た客

「大きいのあった〜」

きょうのために朝食を抜いてきたというこちらのカップル。目標は50個！ということですが…

いちご狩りに来た客

「お腹がきつい」

「たぷたぷになる。でも実質サラダバー。いちごは野菜だから」

ちなみに、こちらの農園では飲食物の持ち込みもOK！味変にチョコレートや練乳もオススメです。

「元は取れたと思う」とのことですが…

吉村農園 吉村収 社長

「40個以上食べると元が取れる。スポーツをする人などは200〜300個食べます」

でも、そんなに食べられて、なぜ赤字にならないんでしょうか？そこには農園にとっても『おいしい理由』が。

吉村農園 吉村収 社長

「（いちご狩りでない場合は）パック詰めとか大きな時間かかる。そういう手間が（いちご狩りだと）無くなるので、その分楽。お客様のほうに還元できる」

ちなみに、いちごが熟すタイミングを緻密にずらし、ハウスを1週間ごとにローテーション。お客さんが食べている間に、別のハウスのいちごが熟すようコントロールしているため、どれだけ食べても常に真っ赤な甘いいちごを提供できるそう。

お腹も心も満たされる、いちごのテーマパーク。あなたも心ゆくまで甘〜いひと時を過ごしてみては？