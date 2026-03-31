女優の小芝風花（28）が31日、自身のインスタグラムを更新し、自身の手編みの「ピクミン」シリーズをコンプリートしたと報告した。

小柴は「カラフルで可愛い」とつづりピクミンの写真を投稿。最近披露していた桃色の羽ピクミン、淡い緑色のヒカリピクミン、黒色の岩ピクミン、水色の氷ピクミンに加え、昨年編んでいた赤ピクミン、青ピクミン、黄ピクミン、紫ピクミン、白ピクミンを加えたもの。

「前回のピクミンシリーズがとっても好評で、カレンダーのお渡しイベントでも赤ピクミンや羽ピクミンを編んで被って来てくださるファンの方もいて それがすごく嬉しくて、絶対コンプリートするぞーっと思って作りました」とつづった。

だが「ここだけの話、、ピクミンは大好きだけど、食べられるのが可哀想で、ゲーム自体はあまりプレイしてなくて（食べられる声で、ごめんねぇ！！って焦って余計食べられるという…笑）でも今回の4種類を編むのに モチベーションを上げようと思ってピクミン4をプレイしてみたの。そしたらめちゃくちゃハマってしまい、編み始めるのがだいぶ遅くなってしまいました でもプレイした事によってより愛着が湧いて 編んでる間も幸せだったなぁ（実はオッチンも編もうと思ったけど、すごく怖いお顔になっちゃったのでボツにしました）」と裏話も披露。

「暖かい季節になってくると編み物をする時間は少し減っちゃうけど、ゆるーく楽しもうと思っているので、また何か編めたら見てくだい」と締めくくった。

フォロワーからは「可愛すぎます」「ピクミンいっぱいだ」「がちの天才じやん」「勢ぞろいですね」「最高！！！」「すごい！！」「どのピクミンも完成度が本当に高く、秀逸てした」などの声が寄せられていた。