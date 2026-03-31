犬が「分離不安症」になるNG行為5選

1.外出時・帰宅時のオーバーな挨拶

出かける時に「行ってくるね、寂しいけど待っててね」としつこく声をかけたり、帰宅した瞬間に「ただいま！会いたかったよ！」と激しく可愛がったりしていませんか？実はこれが犬の不安を煽る最大の原因になります。

飼い主が感情を高ぶらせることで、犬にとって「別れ」と「再会」が特別なイベントになってしまうからです。外出前後は、あえて素っ気なく振る舞うことが大切です。

飼い主が当たり前の顔をして出入りすることで、犬も「離れることは大したことじゃないんだ」と安心できるようになります。

2.愛犬の「構って」にすべて応える

愛犬が「遊んで」とおもちゃを持ってきたり、「撫でて」と前足でカリカリしてきたりしたとき、すぐに反応していませんか？愛犬の要求にすべて応えていると、犬は「自分が指示を出せば飼い主を動かせる」と勘違いしてしまいます。

これが依存心につながり、自分の思い通りにならないお留守番の時間に強いストレスを感じるようになるのです。応じるのは犬が静かにしている時にして、要求されたときは一度無視をするなど、飼い主が主導権を握る接し方を意識しましょう。

3.家の中で一人の時間を作らない

在宅中、常に同じ部屋で過ごし、トイレやお風呂まで犬がついてくる状態を放置するのは危険です。常に飼い主が視界にいる環境に慣れすぎると、いざ姿が見えなくなった時にパニックを起こしやすくなります。

たとえ同じ家にいても、ゲートやドアを利用して「お互いが見えない時間」を意図的に作ることが重要です。まずは数分間だけ別の部屋で過ごすことから始め、犬が一人でリラックスして過ごせる場所（ケージやベッド）を確立させてあげましょう。

4.外出のサインを覚えさせている

「着替える」「鍵を持つ」「バッグを持つ」といった外出前の準備を、犬は鋭く観察しています。決まった手順で準備をすると、犬はそれを見ただけで「もうすぐいなくなる！」と予期不安を感じ、動悸や震えが始まってしまいます。

この対策として、出かける予定がない時にも鍵をチャラチャラ鳴らしたり、バッグを持って部屋の中を歩き回ったりして、外出のサインを「空振り」させることが有効です。特定の動作が必ずしも別れに直結しないと学習させることで、不安を和らげることができます。

5.お留守番前に体力を発散させていない

エネルギーが有り余っている状態で一人にされると、そのパワーが「不安」や「破壊行動」に向かいやすくなります。お留守番の直前に散歩へ行き、しっかりと運動をさせて心地よい疲労感を与えてあげましょう。

体力を使い果たしていれば、飼い主がいない間はぐっすり眠って過ごすことができます。また、散歩の時間が取れない場合でも、室内でボール遊びや引っ張りっこなどをして、心身ともに満足させてから外出する習慣をつけることが、落ち着いたお留守番をさせるための近道です。

依存しすぎな犬がみせるサイン

愛犬が依存しすぎている場合、お留守番中には「ずっと吠え続ける」「ドアや家具をボロボロに壊す」「決まった場所以外で排泄をしてしまう」といった激しいパニック反応が見られます。

これは単なるいたずらではなく、不安に耐えきれず必死に助けを呼んでいるサインです。また、飼い主が在宅している時でも、キッチンやトイレまでどこへ行くにも必死についてきたり、常に体の一部をピタリと押し付けてきたりする場合も注意が必要です。

これらは一見すると深い愛情表現のように思えますが、実は一人でいることができない心の不安定さの表れかもしれません。愛犬の心のSOSを見逃さないようにしましょう。

今日からできる！正しい接し方のコツ

まずは外出の前後20分間、過度な声かけや大げさな反応を避けることから始めましょう。

また、日常の中で「別の部屋で数分過ごす練習」を取り入れ、少しずつ距離を置くことに慣れさせてください。お留守番中には、中にフードを詰められる知育玩具など、その時だけ遊べる「特別なおもちゃ」を用意するのも効果的です。

「飼い主がいなくなると良いことが起きる」というプラスの印象を植え付けましょう。焦らず少しずつ、犬が自立して一人の時間を楽しめるようにサポートしていくことが、分離不安の解消には欠かせません。

まとめ

愛犬を思うあまり、つい過保護に接してしまうこともありますが、大切なのは「離れても必ず戻ってくるし、一人でも大丈夫だ」と教えてあげることです。

飼い主が適切な距離感を保つことは、決して冷たいことではありません。お互いが自立した関係を築くことで、愛犬は心からリラックスして毎日を過ごせるようになりますよ。

(獣医師監修：寺脇寛子)