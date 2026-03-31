「誤爆のない戦争」という幻想 最新兵器が引き起こす「正確な誤爆」の恐怖

「精密誘導兵器」という言葉は、しばしば「誤爆のない戦争」という幻想を伴って語られます。しかし現実の戦場において、その精密さは必ずしも人道的帰結を保証していません。むしろ、極めて高い命中精度ゆえに「正確な誤爆」という逆説的な現象を生み出すことがあります。

【画像】日本が導入予定の精密攻撃可能な「スタンド・オフ・ミサイル」一覧です

2026年2月28日以降、アメリカおよびイスラエルによる対イラン軍事作戦は、ほぼ一方的な航空優勢（制空権）のもとに、連合軍は高度に統合されたISR（情報・監視・偵察）ネットワークと長距離打撃能力を背景に、イラン領内の軍事目標を継続的に攻撃しています。一方のイラン側は、防空システムの統合不全と電子戦能力の格差により、有効な対抗手段をほとんど発揮できていないと見られます。

そのような非対称状況の中で報じられたのが、イランの小学校への誤爆です。多数の児童が犠牲となったこの事案について、攻撃手段はアメリカ軍の「トマホーク」巡航ミサイルであった可能性が指摘されています。「トマホーク」は、GPSおよび地形照合（TERCOM）、さらには画像照合（DSMAC）といった複合誘導方式を採用し、数メートル単位の誤差で着弾する兵器です。言い換えれば、「狙った地点に確実に着弾する」能力においては、現代兵器の中でも最も完成度の高い部類に属します。

では、そのような兵器がなぜ民間施設を破壊するに至ったのでしょうか。結論から言えば、問題は攻撃の意図や兵器の精度ではなく、ターゲッティング・プロセスにあると言えるでしょう。精密誘導兵器は、与えられた座標に対して極めて忠実に飛翔する一方、その座標自体が誤っていれば、結果もまた正確に誤ります。すなわち、誤爆は「誘導の失敗」だけではなく「認識の失敗」にも起因するのです。

兵器ではなく「人間」が間違える！ 過去には中国大使館への誤爆も

現代のターゲッティングは、多層的な情報融合によって成立しています。偵察機や人口衛星による画像取得、通信傍受、人的諜報などが組み合わされ、標的の軍事的価値が評価されます。しかし、このプロセスも決して間違いや誤りが全くないわけではありません。例えば、軍事組織が民間施設を偽装利用していた場合、あるいは過去に軍事施設だった建物が用途転換されていた場合、情報の更新遅延や誤解釈が致命的な結果を招く可能性があります。



GPS誘導爆弾「JDAM」を投下するB-2ステルス爆撃機。1999年にユーゴスラビア首都ベオグラードにある中国大使館を「正確に誤爆」した（画像：アメリカ空軍）



歴史を振り返っても同様の事例は存在します。1999年5月7日のユーゴスラビア爆撃「アライドフォース作戦」において、アメリカ空軍のB-2ステルス爆撃機がベオグラードの中国大使館を誤爆した事件は象徴的です。この攻撃もまた精密誘導爆弾「JDAM」によって実施され、命中精度自体に問題はありませんでした。誤りは、標的データベースにおける位置情報の更新ミス、すなわち「どこを攻撃すべきか」という根本的判断にあったのです。

今回の小学校への着弾も、同様の構造で理解することができるでしょう。すなわち、その施設が何らかの軍事的拠点、あるいはそれに準ずる目標として誤認された可能性です。

精密誘導兵器の普及による精度の向上は破壊の選択性を高め、無誘導兵器による無差別爆撃を効率が悪い過去の作戦としています。一方で、戦争を「クリーン」にするという認識が必ずしも現実を反映していないことは事実でしょう。

いかに高度な兵器体系であっても、認識の誤りからは逃れられず、「正確な誤爆」という、高度な技術を前提とする現代戦における特有の脆弱性を露呈したのが、今回の小学校誤爆であると捉えることができるのです。