犬に「精神的ダメージを与える」タブー行為5選

1.感情的に怒鳴りつける

犬は人間の言葉をすべて理解しているわけではありません。そのため、大きな声で怒鳴られると「何を怒られているか」よりも「飼い主が怖い音を出している」という恐怖だけが強く残ってしまいます。

感情にまかせて叫ぶことは、しつけではなく単なる攻撃と同じです。これを繰り返すと、飼い主の声を聞いただけで震えたり、その場から逃げ出したりするようになることも。

一度植え付けられた恐怖心を取り除くのはとても時間がかかるため、落ち着いた低い声で短く伝えることが大切です。

2.長時間無視を続ける

犬はもともと群れで生活する動物なので、仲間外れにされることを何よりも嫌がります。いたずらをした後に何時間も無視をしたり、同じ部屋にいるのに存在を認めないような態度を取ったりすることは、犬にとって絶望的なストレスとなります。

無視は「罰」として使われることもありますが、やりすぎると「自分は愛されていない」と心を閉ざしてしまう原因になります。ルールを教える際は、短時間の無視（数分程度）に留め、正しい行動ができたらすぐに褒めてあげましょう。

3.叩くなどの体罰を与える

叩いたり蹴ったりする行為は、信頼関係を根底から壊す最もしてはいけないことです。体罰を受けると、犬は飼い主の手を「優しく撫でてくれるもの」ではなく「自分を傷つける恐ろしいもの」として認識するようになります。

その結果、手を近づけただけで噛み付こうとするようになったり、お腹を見せて過剰に怯えたりするトラウマを抱えてしまいます。痛みで動きを封じ込めても、それは理解ではなく恐怖による服従であり、本当の意味でのしつけにはなりません。

4.寝ている時や食事中に無理やり構う

人間と同じように、犬にとっても「一人で安心して過ごせる時間」は心身の健康を保つために不可欠です。

ぐっすり眠っている時に無理やり起こしたり、食事中に器に手を出して邪魔をしたりすると、犬は自分のテリトリーが守られていないと感じて常に警戒するようになります。

これが続くと、寝ている時に触ろうとしただけで反射的に唸るようになるなど、心の休まる暇がなくなります。「ハウス」や「寝床」にいる時は、そっとしておいてあげるのが飼い主の優しさです。

5.家族でしつけのルールがバラバラ

お父さんは「ダメ」と言うのに、お母さんは「いいよ」と許してしまう。こうした家族間でのルールの矛盾は、犬を深い混乱に陥れます。犬にとって何が正解かわからない状態は、真っ暗な道で出口を探しているような状態です。

混乱が続くと、犬はストレスから自分の手足を噛み続けたり、無駄吠えが増えたりといった精神的な不安定さを見せるようになります。一貫性のない指示は犬を疲れさせてしまうため、家族全員でルールを統一し、誰が相手でも同じ対応ができるようにしましょう。

犬に精神的ダメージを与える理由

犬の感情は、私たちが想像するよりもずっと繊細で、飼い主の表情や声のトーンを敏感に察知しています。犬は「今」を生きる動物ですが、強烈な恐怖や悲しみは脳に深く刻まれ、似たようなシチュエーションになるたびにその痛みを思い出してしまいます。

一度大きな精神的ダメージを受けると、日常生活の小さな音に怯えるようになったり、他の犬や人と関われなくなったりすることも。心に負った傷は体と違って目に見えにくいため、気づいた時には深刻な心の病につながっていることもあるのです。

トラウマを植え付けないための接し方

愛犬にトラウマを与えないためには、まず「叱る」ことよりも「褒める」ことに意識を向けてみましょう。

いけないことをした時に罰を与えるのではなく、望ましい行動をした瞬間に明るい声で褒めることで、犬は自信を持ち、飼い主とのコミュニケーションを楽しむようになります。

また、犬の耳が後ろに倒れていたり、しっぽを足の間に巻き込んでいたりする時は「嫌がっている・怖がっている」という大切なサインです。

こうした体の動き（ボディーランゲージ）をよく観察し、犬が嫌がることを無理に押し付けないことが、心の健康を守る第一歩となります。

まとめ

飼い主にとっては何気ない一言や行動でも、犬にとっては世界が崩れるほどのショックになることがあります。信頼関係を壊すのは一瞬ですが、それを元通りに築き直すには一生かかるほどの努力が必要です。

愛犬が「この人のそばにいれば絶対に安心だ」と思えるような、穏やかで一貫性のある接し方を心がけてあげてくださいね。

(獣医師監修：寺脇寛子)