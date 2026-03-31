【2026年4月の運勢】「おひつじ座〜うお座」章月綾乃の12星座占い
2026年4月のあなたの運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、12星座占いをお届けします。
軽やかに進む
あなたらしくないチャレンジを
自由と個性と革新へ！
足場を整える
心のままに動く
理想を高く！
共に進んでいく
一休み
流れを変える
自己管理を
自分軸で動く
拡大タイム
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
【2026年4月の運勢】おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）引力に逆らって
軽やかに進む
【2026年4月の運勢】おうし座（4月20日〜5月20日生まれ）変化と改革
あなたらしくないチャレンジを
【2026年4月の運勢】ふたご座（5月21日〜6月21日生まれ）天王星がやってくる！
自由と個性と革新へ！
【2026年4月の運勢】かに座（6月22日〜7月22日生まれ）意識と無意識
足場を整える
【2026年4月の運勢】しし座（7月23日〜8月22日生まれ）多様化と個別化
心のままに動く
【2026年4月の運勢】おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）大転換期
理想を高く！
【2026年4月の運勢】てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）シェアとコラボ
共に進んでいく
【2026年4月の運勢】さそり座（10月24日〜11月22日生まれ）整えタイム
一休み
【2026年4月の運勢】いて座（11月23日〜12月21日生まれ）盛り上げつつ
流れを変える
【2026年4月の運勢】やぎ座（12月22日〜1月19日生まれ）キッチリモード
自己管理を
【2026年4月の運勢】みずがめ座（1月20日〜2月18日生まれ）運気は大好転
自分軸で動く
【2026年4月の運勢】うお座（2月19日〜3月20日生まれ）拠点、選択肢を増やして
拡大タイム
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)