「死にかけてて動けなくて」人気モデル、海外旅行中の体調不良に心配の声「とにかく落ち着いて」
『小悪魔ageha』（メディア・パル）でモデルとして活動するひかるさんは3月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。韓国旅行中に体調不良に見舞われたことを明かしました。
【写真】人気モデル、海外旅行中に40.1度の高熱
コメントでは「とにかく落ち着いて」「今はとにかくすぐに助けを求めるのが一番です」「とにかく誰かに頼って」「フロントに助けを頼むのが一番」「リプ欄が優しさに溢れている」「ご無事で快復されますように」と心配の声が集まっています。
(文:五六七 八千代)
【写真】人気モデル、海外旅行中に40.1度の高熱
「リプ欄が優しさに溢れている」ひかるさんは「韓国で旅行中に救急車呼んだことある、または病院行ったことある人いますか？」と投稿し、体温計の写真を公開。「40.1度」という高熱が表示されています。続けて「今、食あたりになって、嘔吐、下痢、発熱でホテルで1人で死にかけてて動けなくて 韓国語話せないから迷ってて」と現状を報告しました。
「ちょっと復活した」その後、ひかるさんはInstagramのストーリーズを更新し、救急車で搬送されたことを報告。体温計や点滴の写真と共に「病院で点滴してまだフラフラやけど、ちょっと復活した」と現状を伝えました。「Xみてメッセージくれた子ありがとう」と、ファンへの感謝も伝えました。
(文:五六七 八千代)