【2026年4月の運勢】てんびん座（天秤座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のてんびん座（天秤座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、てんびん座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
共に進んでいく
・全体運
共存共栄のサイン。人と協力をすることで、可能性が広がっていくでしょう。1人では思いつかないこと、実現できないことも、気持ちよく形になっていくはず。あなたの思いを身近な人に伝えていきましょう。まだ、ジャストアイデアで形になっていなくても大丈夫。ちょっとしたひらめきやイメージがきっかけや大枠となって、見たこともない新しい何かになっていくのです。
オフィスでも、チームワークがキラリ。よい仕事仲間、取引先にも恵まれそうです。オフは、美しい物を見に行きましょう。お花見前線を追いかけてみる、話題のアートイベントをのぞきに行く、絶景スポットに足を運ぶなど、いかが？ 買い物は、色違いなどシリーズ買いが役立ちそう。
・社交運
シフトチェンジのサイン。みんなで仲良く付き合っていた関係から一歩進んで、特別な交際に発展してきそうです。相手が異性ならば、パートナーになっていくし、同性ならばベストフレンドとして、距離がグッと近づいていくでしょう。個人的な付き合いは、水面下にとどめるのが良策です。“てんびん座さんと仲良くなれなかった”人の恨みや妬みを上手に回避しましょう。何かを買う、選ぶときは、助言を求めるといい感じ。好情報が入ります。
・恋愛運
恋は、相手のペースに巻き込まれやすくなっています。あなたは初耳なのに、もう決定事項として話が進んでいくことも。今後に関わることならば、きっちりと抗議をしておいて。聞く耳がある人だけが本命です。
ラッキーポイント……ロイヤルブルー、セットアップ、ペアの品、ベンチシート
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
てんびん座（9月23日〜10月23日生まれ）シェアとコラボ
共に進んでいく
・全体運
共存共栄のサイン。人と協力をすることで、可能性が広がっていくでしょう。1人では思いつかないこと、実現できないことも、気持ちよく形になっていくはず。あなたの思いを身近な人に伝えていきましょう。まだ、ジャストアイデアで形になっていなくても大丈夫。ちょっとしたひらめきやイメージがきっかけや大枠となって、見たこともない新しい何かになっていくのです。
・社交運
シフトチェンジのサイン。みんなで仲良く付き合っていた関係から一歩進んで、特別な交際に発展してきそうです。相手が異性ならば、パートナーになっていくし、同性ならばベストフレンドとして、距離がグッと近づいていくでしょう。個人的な付き合いは、水面下にとどめるのが良策です。“てんびん座さんと仲良くなれなかった”人の恨みや妬みを上手に回避しましょう。何かを買う、選ぶときは、助言を求めるといい感じ。好情報が入ります。
・恋愛運
恋は、相手のペースに巻き込まれやすくなっています。あなたは初耳なのに、もう決定事項として話が進んでいくことも。今後に関わることならば、きっちりと抗議をしておいて。聞く耳がある人だけが本命です。
ラッキーポイント……ロイヤルブルー、セットアップ、ペアの品、ベンチシート
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)