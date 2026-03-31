就航から2年余り経った地域航空会社トキエアで、従業員への給与の支払いに遅れが生じていることがわかりました。



トキエアによりますと、今月の給与の支給日は25日でしたが、一部の従業員に対して3月30日時点で支払われていないということです。理由については、「事務手続きの調整で時間を要している」としています。



給与の支払い遅延は去年6月から今月までに4回発生。今月分については「3月31日中に解消する見込み」と説明しています。



トキエアは1月末で就航から2年を迎えましたが、パイロットなどの人材が十分に確保できず、機体の稼働率が上げられないことで、これまで黒字化には至っていません。



県からの融資約11億円の返済開始も、当初の予定(去年10月)から1年先送りしています。