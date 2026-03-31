ソニー損保は、2月20日〜2月24日の5日間、はじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳〜39歳の男女に対し、「はじめてのマイカー」と「子どもとのドライブ」に関する調査をインターネットリサーチで実施し、1000名の有効回答を得た（調査対象：ネットエイジアリサーチのインターネットモニター会員を母集団とするはじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳〜39歳の男性500名・女性500名、調査期間：2月20日〜2月24日、調査方法：インターネット調査、調査地域：全国、有効回答数：1000サンプル（有効回答から1000サンプルを抽出））。





はじめてのマイカーを3年以内に購入した18歳〜39歳の男女1000名に、はじめてのマイカーを購入したきっかけを聞いたところ、「欲しい車ができた」（21.6％）が最も多くなり、次いで「就職」（17.1％）、「免許取得」（16.3％）、「ボーナス・臨時収入」（10.2％）、「趣味」（10.1％）となった。





既婚者540名についてみると、「欲しい車ができた」（19.8％）に次いで、「妊娠・出産」（18.0％）が多くなった。ライフステージの変化がマイカー購入のきっかけになることも多いようだ。





次に、全回答者1000名に、はじめてのマイカーを購入する際、どのような点で苦労したかを聞いたところ、1位「車選び」（27.3％）、2位「予算決め」（21.7％）、3位「ディーラー・販売店選び」（17.1％）、4位「購入手続き」（16.9％）、5位「購入資金の工面」（16.8％）となった。居住地別（市・区における人口ランキングの上位都市である、北海道札幌市、東京都23区、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市、京都府京都市、大阪府大阪市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市を「都市部」とし、それ以外を「地方」とした）にみると、「購入資金の工面」（都市部22.6％、地方14.6％）では8.0ポイント、「駐車場の確保」（都市部19.3％、地方9.8％）では9.5ポイント、地方と比べて都市部のほうが高くなった。また、「苦労しなかった」（都市部20.8％、地方29.6％）は都市部と比べて地方のほうが8.8ポイント高くなった。





全回答者1000名に、はじめてのマイカーの購入検討当初に設定した予算（税金や車両登録費用などの諸費用は含めない車両価格）を聞いたところ、「51万円〜100万円」（16.8％）や「151万円〜200万円」（19.9％）、「201万円〜300万円」（20.6％）に回答が集まり、平均は257.5万円だった。





全回答者1000名に、はじめてのマイカーの実際の購入金額（税金や車両登録費用などの諸費用は含めない車両価格）を聞いたところ、「201万円〜300万円」（23.4％）に回答が集まり、200万円以下の割合は47.7％、平均は274.5万円だった。また、購入検討当初に設定した予算の平均（257.5万円）と比べると、実際の購入金額のほうが17.0万円高くなった。