森永製菓は、世界でも指折りのフルーツ販売量を誇る「Dole」とコラボレーションした「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」を4月14日から期間限定で発売する。

「Dole」ならではのフルーツのおいしさを、同社の人気ブランドで表現した。「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」はバナナ・パイナップル・ピーチの3つの味わいを一袋で楽しめ、日常にワクワク感を届ける。「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」は、パイナップルの味わいをイメージし、ぶどう糖85％配合で「集中」を必要とする学生やビジネスパーソンを応援する。

「Dole」の世界観を大きくあしらったパッケージでコラボ感を分かりやすく訴求し、フルーツのジューシーさ、爽やかさを存分に楽しめる。みずみずしいフルーツの味わいを楽しめる期間限定のコラボレーション商品の発売によって、消費者に笑顔を提供していく考え。



「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」

「ハイチュウアソート＜DoleフルーツMIX＞」は、Doleの各種フルーツのジューシーでみずみずしい味わいをイメージした品質とのこと。バナナ、パイナップル、ピーチの3フレーバーアソートした。やわらかな噛み出しと心地よい噛み応えで、日常にワクワク感を創出している。



「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」

「大粒ラムネ＜Doleパイナップル＞」は、Dole「パイナップル」の味わいをイメージしたみずみずしい風味となっている。パイン粉末果汁を配合（生換算2.45％）した。ぶどう糖85％配合（含水結晶ぶどう糖として）で「集中」を必要とする人を応援する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］4月14日（火）

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp