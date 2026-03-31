はるやま商事は、3月31日から、累計販売枚数1100万枚（販売期間2009年4月1日〜2026年2月14日の期間における同社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。同社調べ）を突破した完全ノーアイロン（耐洗濯性で形態安定性（W＆W性）の最高水準の5級をクリアした生地を使用している。検査結果は、判定用生地を用い日本工業規格（JIS L 1930 C4M法タンブル乾燥）に基づき試験し、1〜5級に等級づけしたもの。形態安定性5級−1回洗濯（メンケン品質検査協会調べ。2023年2月現在））「i−Shirt（アイシャツ）」のパターンメイドサービスを開始する。圧倒的な形態安定性と360度ストレッチ性で、多くのビジネスパーソンから支持を得ている「i−Shirt」だが、「首回りや裄丈をより細かく調整したい」「既製品にはないこだわりのデザインが欲しい」という多くの消費者からの熱い要望があった。そこで既製サイズでは解消できない体型差をぴったり補正して身だしなみを整えたいというニーズに応えて、待望のオーダーサービスが実現した。さらに衿型やボタン色で“周りと違う一枚”を楽しみたい消費者にもおすすめ。オーダーから最短2週間という迅速なリードタイムでの引き渡しとなる。





アイシャツオーダーの縫製は、歴史ある有名ブランドや国内外の著名なシャツ職人もその縫製技術を認めた熊本県天草市のオーダー工場で1枚1枚丁寧に心を込めて縫い上げている。アイシャツの代名詞である「完全ノーアイロン」と「360度ストレッチ」の機能性はそのままに、計11ヵ所のサイズ調整を可能にすることで、一人ひとりの体型にフィットする究極の着心地を追求した。首回りや裄丈はもちろん、バスト、ウエスト、裾回り、肩幅、カフス周りなど細部まで調整ができるため、既製品ではサイズ選びが難しかった人でも満足のいくシルエットが手に入る。

さらに、定番のワイドカラーやボタンダウンから、スタイリッシュなカッタウェイまで8種類の衿型を用意したほか、ポロシャツ感覚で着用でき、昨今のビジネスカジュアルスタイルに最適な「プルオーバー」デザインもラインアップ。素材の特性を最大限に活かした、動きやすく軽やかな、あなただけの一着を届ける。

［小売価格］1万989円（税込）〜

［発売日］3月31日（火）

はるやま商事＝http://haruyama.jp